La Diputació inicia les obres per a la millora de la seguretat i el drenatge en la carretera de Montserrat a Turís

L’actuació projectada per l’àrea provincial d’Infraestructures, entre els quilòmetres 13,2 i 16,2 de la CV-415, té un pressupost de dos milions d’euros i un termini d’execució de huit mesos

Els treballs inclouen l’ampliació de la calçada i una glorieta en la intersecció amb la CV-416, a més de la renovació de tots els elements de senyalització, protecció i abalisament

La Diputació de València ha iniciat les obres de millora de la seguretat i el drenatge en la carretera que connecta Montserrat i Turís. Amb un pressupost d’una mica més de dos milions d’euros i un termini d’execució de huit mesos, les màquines treballen ja en un tram de tres quilòmetres de la CV-415 que discorre entre Picassent i Alborache, en concret entre els punts quilomètrics 13,2 i 16,2, en els quals es troba la intersecció amb la CV-416, que es resoldrà en forma de glorieta.

L’àrea d’Infraestructures de la Diputació ha iniciat ja les actuacions d’ampliació de la calçada, millora del drenatge i intersecció de la CV-415 amb la CV-416, que unix Montserrat amb Turís. En el tram de tres quilòmetres referit es mantindrà la tipologia de calçada de sis metres d’ample, amb dos carrils de tres metres, dotant la via de vorals d’un metre i bermes de 0,5 metres en els dos marges.

Es manté el traçat original en quasi tota la longitud de l’actuació, a excepció de la zona on queda situada la nova intersecció amb la CV-416, per la qual cosa s’aprofitarà al màxim la plataforma existent, adequant la nova geometria a una velocitat de projecte de 80 km/h. La intersecció projectada consistix en una glorieta circular en l’encreuament de la carretera CV-415 amb la CV-416, amb un diàmetre exterior de 65 metres.

Senyalització, seguretat i paisatge

D’altra banda, es procedirà a realitzar la renovació de tots els elements de senyalització vertical i horitzontal, de seguretat i d’abalisament. Quant al drenatge de la carretera, se substituiran les obres de drenatge transversal existents i les noves cunetes seran revestides de formigó. En els punts on les cunetes intercepten accessos directes a la carretera, es disposaran passos ‘salvacunetes’ per a garantir la continuïtat d’estes, amb proteccions en els dos extrems per a millorar la seguretat viària.

A més, s’ampliarà l’obra de drenatge transversal que servix per a donar continuïtat al barranc de les Blasques sota el tram de la carretera. Esta estructura està formada actualment per un pontó voltat de formigó armat. La longitud que ha d’ampliar-se és de tres metres, la qual cosa s’aconseguirà amb l’execució d’un marc ‘in situ’ de formigó armat.

En relació amb la integració ambiental i paisatgística de les obres, es procedirà a l’extensió de graveta de diferents colors sobre malla anti herbes en la glorieta, així com la plantació d’oliveres i diferents espècies arbustives.

