El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha participat en l’obertura del curs a l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja

Un dels centres formatius de la corporació provincial junt amb l’Escola de Viticultura i Enologia de Requena, l’IVAF i el Centre Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia.

El president ha animat a l’alumnat a “aprofitar la formació que aneu a rebre en esta escola per a contribuir a la regeneració d’una província tradicionalment agrícola com és València i ha destacat que en la Diputació tenen molt clar que la gent que es forma en esta escola important per al present i el futur dels nostres municipis i comarques

Per la seua part, Paco Comes ha destacat el paper i la preocupació de la Diputació per dotar recursos i millorar les instal·lacions dels seus centres formatius, de la mateixa manera que es preocupa per invertir en els municipis per a oferir els millors servicis i infraestructures.

Al final de la reunió entre els responsables de la Diputació de València i l’equip directiu, i després de saludar als alumnes i les alumnes que este dilluns inicien les classes, Mompó ha encapçalat la comitiva que ha recorregut l’escola per a conéixer l’estat real de les seues instal·lacions i les millores que s’han d’empendre durant la present i les pròximes legislatures. Per concloure, el president ha destacat el paper de les noves generacions en el sector agrícola.