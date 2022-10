La Diputació presenta el III Congreso Internacional de Cultura Gitana que se celebrarà a València

Durant els dies 9, 10 i 11 de novembre el Centre Cultural La Beneficència acollirà un esdeveniment que té com a lema ‘de la identitat de la resistència a la identitat de la construcció’



El principal objectiu del congrés és dur a terme una reflexió interna per a tindre clar quins són els següents passos per a continuar avançant com a poble

El Pati del Palau dels Scala de la Diputació de València ha acollit este dimarts la presentació del III Congreso Internacional de Gitana, que tindrà lloc els pròxims 9, 10 i 11 de novembre en el Centre Cultural La Beneficència, propietat de la corporació provincial. Durant l’acte han intervingut el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la coordinadora de l’Institut de Cultura Gitana del Ministeri de Cultura, Amara Montoya.

Després de dues edicions, en 2007 i 2017, celebrades a Madrid, el tercer congrés, en el qual col·labora la Diputació, arriba a València amb el lema ‘Des de les dues ribes. De la identitat de la resistència a la identitat de la construcció’. La trobada té com a objectiu principal obrir una reflexió a nivell intern per a, des de diferents punts de vista, saber com es vol avançar i quin serà el futur del poble gitano.

“Els dos congressos anteriors es van basar en temes artístics, però en este volem debatre per a, a partir d’ara, caminar tots junts cap a un punt en comú i mostrar a l’exterior totes les coses positives de la nostra cultura. És el moment de la construcció”, ha declarat Amara Montoya, qui ha informat que durant les taules de debat s’anirà completant un document que servirà com a guia per a dur a terme eixa construcció.

Per part seua, el president Toni Gaspar ha ressaltat “l’honor que suposa per a la Diputació que se celebre a València. Vosaltres formeu part del poble valencià i teniu presència de tot tipus en el nostre territori. M’alegra que es vaja a passar el temps de la reivindicació i vaja a començar el de la construcció, i les institucions hem de ser presents en eixa construcció”.



El congrés

El III Congreso Internacional de Cultura Gitana reunirà en diferents taules de debat a persones procedents d’una gran diversitat de països com el Brasil, Portugal, Turquia, Itàlia o Bulgària. A més acudirà una àmplia representació de sectors com l’acadèmic, el jurídic o el polític.

Quant a les temàtiques que es tractaran durant les tres jornades, hi haurà una gran varietat de disciplines, amb taules centrades en la situació de la dona gitana, l’estat de la cultura des del punt de vista de nombroses branques, el paper de la Constitució com a punt de trobada i el sistema educatiu.