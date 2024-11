La Diputació treballa ja en l’extracció de fang en cinc municipis amb un dispositiu que supera els 100 operaris

La Diputació de València continua amb els treballs d’extracció de fang i residus en soterranis i garatges dels municipis afectats per la DANA, uns 660 segons els càlculs més recents.

Massanassam Benetússer, Sedaví i Albal s’han sumat a Picanya en un dispostiu que es completarà amb més de 100 operaris distribuïts entre 11 municipis de l’Horta Sud i la Ribera Alta, que inclouran també Paiporta, Alfafar, Catarroja, Aldaia, Llocnou de la Corona i Algemesí.

Respecte al temps d’execució, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha assenyalat que no es poden donar terminis perquè s’inclouran nous treballs i s’incorporaran més empreses i efectius.

Mompó ha reiterat també que el dispositiu posat en marxa per la Diputació, amb una inversió de vora 7 milions, és un refoç dels treballs de bombers i UME.

El contracte d’emergència s’ha fet, de moment, amb set empreses. El màxim responsable provincial demana responsabilitat i col·laboració per tranquil·litzar a la ciutadania i permetre que el dispositiu d’emergències treballe per recuperar la normalitat el més prompte possible.

La Diputació ha establert una direcció facultativa dels treballs que s’encarrega de la revisió estructural dels edificis per a no entrar en cap en el qual no estiga assegurada la seua estabilitat.