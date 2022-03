La Falla Cervantes – San Blas ha aconseguit el primer premi del Concurs de Llibret organitzat per la Junta Local Fallera de Godella i la regidoria de Festes per a les Falles que estan a punt de començar.

La Falla Plaza Doctor Cabo, per part seua, ha aconseguit el segon guardó en este certamen, mentre que la Falla Sant Sebastián – Arzobispo Fuero i la Falla Plaza Doctor Valls han obtingut el tercer i quart premis, respectivament.

D’altra banda, la Junta Local Fallera de Godella també ha entregat els guardons de la Cavalcada del Ninot, que va tindre lloc dissabte passat amb la participació de totes les comissions de la localitat de l’Horta Nord.

La Falla Cervantes – San Blas també ha sigut la gran protagonista, ja que ha aconseguit els premis a la Millor Crítica, Millor Comparsa Major i Millor Comparsa Infantil.

Finalment, la Falla Plaza Doctor Cabo ha sigut mereixedora del premi a la Millor Disfressa Infantil i la Falla Plaza Doctor Valls, a la Millor Disfressa Major.

Lupe Rodríguez, regidora de Festes de l’Ajuntament de Godella, ha mostrat la seua satisfacció per tornar a gaudir dels actes fallers: “Teníem moltes ganes de tornar a eixir al carrer per a gaudir de les nostres volgudes Falles. Totes han fet un treball excepcional en els seus llibrets, així com en les disfresses que han lluït durant la Cavalcada del Ninot”.

