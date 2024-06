La redacció del projecte i direcció d’obra s’ha licitat per més de 200.000 euros

Serà un mòdul encastat en l’edifici actual, però compartimentat arquitectònicament i actuarà com a unitat de referència per a la Comunitat Valenciana

L’Hospital Universitari i Politènic La Fe té previst construir un nou edifici en la seua cara sud, entre l’entrada d’Urgències i el Banc de Sang, per a allotjar una unitat d’aïllament d’alt nivell que serà referent per a tota la Comunitat Valenciana.

La redacció del projecte i posterior direcció d’obra s’ha licitat per més de 217.000 euros. Una vegada es dispose del projecte, es licitarà l’obra d’execució de l’edifici, la construcció del qual es durà a terme sense interferir en l’activitat assistencial de l’hospital.

Este tipus d’unitats han de complir uns criteris acordats pel Consell Interterritorial i el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, ja que la seua funció és oferir una atenció de qualitat, adequada i eficient a pacients amb malalties infeccioses d’alt risc per a garantir la màxima protecció als professionals i el mínim risc de transmissió a terceres persones.

El gerent del Departament de Salut València-La Fe, José Luis Poveda, ha explicat que “per a aconseguir este objectiu es requerixen, a més d’especialització amb formació i entrenament continuats per part del personal sanitari, unes condicions estructurals específiques que garantisquen la seguretat i biocontenció del microorganisme responsable de la possible malaltia infecciosa d’alt risc”.

Així mateix, Poveda ha destacat que este tipus d’instal·lacions especialitzades en el tractament de pacients amb malalties altament contagioses i perilloses “són necessàries per a preservar la salut pública en un món tan globalitzat i complex com l’actual. A més, han d’estar ateses per personal mèdic i d’infermeria tan altament capacitat com el de La Fe”.

En concret, la unitat projectada a l’Hospital La Fe serà un mòdul encastat en l’edifici actual però aïllat estructuralment d’este. Tindrà dos altures, una superfície aproximada de 250 metres quadrats per cada una de les dos plantes i serà plenament accessible per a persones amb discapacitat, a més d’energèticament eficient.

Per a preservar la seguretat de treballadors i malalts, el nou edifici tindrà un accés directe i controlat amb videovigilància. A més, les habitacions estaran aïllades mitjançant compartiments per a evitar la difusió d’aerosols, disposaran de sistemes de pressió negatives, recanvis periòdics de l’aire, filtres HEPA, així com dispositius i circuits per a l’adequada eliminació de residus, entre altres requisits.

La persona ingressada estarà monitorada de manera permanent mitjançant un circuit de videovigilància i disposarà d’un sistema de comunicació interna. Quan el personal haja d’entrar en contacte directe amb el malalt, haurà d’emprar equips de protecció individual especials.