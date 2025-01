La Fe es prepara per al nou Centre de Protonteràpia de la Comunitat

Especialistes de La Fe es formen en hospitals europeus per administrar tractaments especials en el nou Centre de Protonteràpia de la Comunitat

Un equip multidisciplinari del Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha realitzat una estada formativa en centres de referència a França, com l’Institut Mediterrani de Protonteràpia del Centre Antoine Lacassagne i l’Hospital Louis Pasteur de Niça, per adquirir experiència en l’ús de la protonteràpia.

Aquesta tecnologia s’aplicarà en el tractament de tumors intraoculars, especialment el melanoma de coroides, una patologia en què La Fe és centre de referència nacional des de 2021.

El futur Centre de Protonteràpia de la Comunitat Valenciana, situat al costat de l’hospital i connectat per un pas subterrani, comptarà amb equipament tecnològic donat per la Fundació Amancio Ortega, valorat en 25 milions d’euros. A més, la Conselleria de Sanitat ha destinat altres 25 milions a la construcció, instal·lació i posada en funcionament del nou centre.

Aquest avanç permetrà oferir tractaments més precisos i menys invasius per a pacients amb tumors cerebrals, oculars, de cap i coll, de medul·la espinal, de pulmó i sarcomes, així com per a pacients pediàtrics. Segons el doctor Antonio Conde, cap de servei d’Oncologia Radioteràpica de La Fe, “la protonteràpia representa un avanç significatiu en el tractament del càncer, amb una opció més precisa que redueix la irradiació en teixits sans”.

El nou centre també requerirà la incorporació de 39 nous professionals, que se sumaran als 61 actuals, formant un equip de 100 especialistes. Aquests professionals rebran formació en centres de protonteràpia d’Europa i Estats Units com part d’un pla dissenyat conjuntament per La Fe i l’empresa proveïdora de l’equipament.

La Fe, que ja és referent en tècniques com la SBRT ocular i la braquiteràpia, es convertirà en un dels quatre hospitals a Espanya amb aquest avançat tractament. Segons José Luis Poveda, gerent de l’agrupació sanitària València Sud, “el nostre compromís és posar aquests avenços al servei dels pacients per millorar la qualitat de l’atenció mèdica”.