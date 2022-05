Una programació d’actes per a posar en valor els esforços d’humanització als hospitals i àrees pediàtriques

Els menors hospitalitzats van intercanviar, a més, targetes amb missatges d’ànim

L’Hospital Universitari i Politènic La Fe de València se suma hui a la celebració del Dia Internacional del Xiquet Hospitalitzat amb una sèrie d’activitats dirigides a rendir homenatges als pacients pediàtrics hospitalitzats i traure’ls de la seua rutina habitual durant l’estada hospitalària.

Per a això, els xicotets ingressats, el personal que els atén, tant sanitari com no sanitari, les docents de la Unitat Pedagògica Hospitalària, familiars i amistats han eixit de les habitacions i s’han acostat al Vestíbul Principal del centre hospitalari i han col·locat una pancarta commemorativa per a fer aquest homenatge.

Durant l’acte, explica Carmen Narcís, coordinadora de la Unitat Pedagògica Hospitalària, “els xiquets, xiquetes i adolescents també han intercanviat unes targetes amb missatges de suport i ànim que han elaborat en classe. Aquesta activitat té com a objectiu que els xicotets hospitalitzats socialitzen entre ells, coneguen a altres menors en la seua mateixa situació i compartisquen emocions i experiències. Una manera de reduir aqueix sentiment de soledat que pot produir estar ingressat. Ningú millor que ells sap com se senten, i donar-los la possibilitat de poder expressar-ho i compartir-ho amb algú que està passant per una situació similar és molt positiu per a la seua salut emocional”.

Després de l’intercanvi de targetes s’ha realitzat un llançament de globus des del balcó del vestíbul. Amb aquesta acte simbòlic els menors pretenen agrair el lliurament i dedicació de les seues famílies, així com la labor diària del personal soci-sanitari i l’equip de voluntariat. Aquest llançament s’ha produït mentre es projectava la cançó ‘Una mar de besos’ del grup valencià Bombai.

En finalitzar, xiquets, xiquetes i adolescents hospitalitzats, tant els que han pogut assistir a la celebració com els que són a les seues habitacions, han rebut un obsequi.

Els menors han estat acompanyats en aquesta celebració per Eva Excepte, gerent del Departament de Salut València La Fe i part de l’equip directiu així com de l’Àrea assistencial del Xiquet.

La data triada per les entitats promotores per a instaurar el Dia del Xiquet Hospitalitzat és el 13 de maig perquè un dia com aqueix, de 1986, es va emetre la resolució de la Carta dels Drets del Xiquet Hospitalitzat per part del Parlament Europeu.

