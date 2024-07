La Fe utilitza per primera vegada la cirurgia robòtica per a tractar una endometriosi amb afectació urològica

La dona, de 34 anys, només conservava un ovari i una trompa de Fal·lopi i volia preservar la fertilitat

Els serveis de Ginecologia i Urologia han col·laborat en l’operació



La unitat d’endometriosi de La Fe ha realitzat amb èxit la primera cirurgia robòtica en col·laboració amb Urologia per a tractar un cas d’endometriosi amb afectació de l’aparell urinari. L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe és dels primers centres públics valencians que escomet una operació així.

En concret, la pacient patia endometriosi, malaltia en la qual l’endometri, que és un teixit similar al revestiment de l’úter, creix fora d’ell i pot causar dolor o arribar a comprometre els òrgans pròxims.

La intervenció s’ha realitzat íntegrament amb el sistema quirúrgic robòtic i, en ella, han participat el coordinador de la unitat d’Endometriosi i cap de secció del servei de Ginecologia de La Fe, Vicente Payá; i el cirurgià i cap de la unitat de Laparoscòpia Urològica del servei d’Urologia i també coordinador del programa de cirurgia robòtica de La Fe, José Luis Cerdà, amb els seus respectius equips.

“Una dels avantatges de la cirurgia robòtica és la precisió, perquè la imatge es pot augmentar fins a 10 vegades. A més, els instruments es poden moure com si moguérem les nostres nines; i tot això, en un entorn 3D”, com ha explicat Vicente Payá. A més, en tractar-se d’una operació mínimament invasiva, la recuperació és més ràpida i el risc de complicacions, menor.

“Aquest és un perfecte exemple de la col·laboració de dos serveis quirúrgics i, sobretot, de la indicació de la cirurgia robòtica, que adquireix especial rellevància en aquells espais on l’accés és difícil, com la pelvis profunda, i on és necessari realitzar cirurgia reconstructiva”, ha afegit Ruiz Cerdà.

Cas complex

El cas ha sigut especialment complex, en tractar-se d’una dona que ja s’havia sotmés a una intervenció ginecològica en un altre centre, en la qual li van extirpar per via laparoscòpica un ovari i una trompa, però el postoperatori es va complicar amb una lesió en l’urèter. A més, volia preservar la fertilitat.

En aquest sentit, després d’eixa primera intervenció, i per a preservar la seua fertilitat, la dona va ser derivada a la Fe, on es va descobrir que continuava havent teixit endometrial fora de l’úter, en concret en un costat del coll uterí i en l’urèter.

El comité d’Endometriosi i el comité de Preservació de la Fertilitat de La Fe van valorar el cas de manera coordinada i van decidir extirpar el nòdul d’endometriosi profunda detectat, tallar el tram de l’urèter afectat i reconnectar la resta del conducte a la bufeta. A més, com la pacient només conservava un ovari i una trompa de Fal·lopi, es va pautar un tractament de preservació de la fertilitat.

100 intervencions d’endometriosi profunda

El gerent del departament de salut València La Fe, José Luis Poveda, també ha destacat que aquesta primera col·laboració en cirurgia robòtica entre els serveis de Ginecologia i Urologia “abunda en la qualitat assistencial i brinda noves oportunitats per a l’aprenentatge continu a través de la interacció entre serveis, la qual cosa pot impulsar el desenvolupament i l’adopció de noves tècniques i procediments”.

La unitat multidisciplinària d’Endometriosi de La Fe es va formar en 2011 i, des de llavors, s’han realitzat més de 100 intervencions d’endometriosi profunda en col·laboració amb els serveis de Ginecologia, Cirurgia Coloproctológica, Radiologia i Urologia.

Aquesta és la primera intervenció en què la cooperació entre la unitat d’Endometriosi i el servei d’Urologia es realitza íntegrament amb cirurgia robòtica assistida. En la Comunitat Valenciana, només hi ha precedents en el Consorci Hospital General Universitari de València i l’Hospital de Castelló.