La Festa de la Mare de Déu de la Salut ja té cartell anunciador

El cartell presentat per l’artista local Juan Vilches ha sigut el guanyador d’este certamen

L’Ajuntament d’Algemesí ha presentat al saló de plens del consistori el cartell anunciador de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2024.

Es tracta d’una proposta feta per l’artista local Juan Vilches, qui també ha obtingut el premi en el concurs del cartell anunciador de la Setmana de Bous 2024.

Segons Juan Vilches, autor del cartell, es tracta d’una creació formada per diferents elements que han participat realment en la processó i que tornaran a eixir en esta processó de 2024. També ha afegit que ha elaborat una composició del que és la Mare de Déu amb cadascun dels balls i la música: «He col·locat els deu balls que hi ha, utilitzant el seus elements més icònics i la música, que pareix que no, però la música és molt important.

A continuació, he treballat sobre un fons blanc perquè cadascun dels seus elements tinguen el seu color i la vistositat de cadascun dels seus balls». Sobre la tipografia, assegura haver-ne utilitzat una molt light per llevar-li pes i que fora la silueta de la imatge qui ho diguera tot amb els seus colors.

Natxo Silvestre, regidor de Turisme, Festes i Tradicions, ha dit: «Tots som conscients de la visibilitat que té este cartell, no solament a nivell local, sinó també a nivell fora del nostre poble. I la visibilitat que li donem a estes coses cada vegada és més rellevant. A més, que el guanyador siga un artista local sempre té un valor afegit».

Recordem que la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2024 se celebrarà el cap de setmana dels dies 7 i 8 de setembre i que està declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.