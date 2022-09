La Fira ‘Roda Mes a Torrent’ dona el tret d’eixida a la Setmana de la Mobilitat de Torrent

Aquesta exposició ofereix una mostra de vehicles elèctrics de grans marques del sector, així com el projecte fabricat per l’alumnat del cicle d’electromecànica de l’IES La Marxadella

La programació de la Setmana de la Mobilitat de Torrent continua demà amb la taula col·loqui ‘El Transport del Futur’ i el ciclopaseo nocturn ‘Bicinit’

Durant aquesta setmana la ciutadania de Torrent pot gaudir de servei de transport TorrentBus de manera gratuïta

La programació de la Setmana de la Mobilitat de Torrent ha donat inici aquest matí amb la inauguració de la Fira de Mobilitat Sostenible ‘Roda MES a Torrent’ en l’Avinguda del Vedat, on la ciutadania podrà gaudir d’una exposició de vehicles elèctrics fins dissabte que ve 17 de setembre, en horari de 10 a 14h i de 17 a 20h, amb la presència d’algunes de les grans marques del sector com a Tesla, Cupra, BMW o Citröen, així com del projecte fabricat pels alumnes i alumnes del cicle d’electromecànica de l’IES La Marxadella.

Així mateix, per a complementar aquesta activitat, la Unió Musical de Torrent i el Cercle Catòlic amenitzaran les vesprades de la Fira amb un variat repertori musical. D’altra banda, cal destacar que durant aquesta setmana el servei de transport TorrentBus serà totalment gratuït per a la ciutadania de Torrent.



“Amb la inauguració d’aquesta Fira ‘Roda MES a Torrent’ s’obri als torrentinos i torrentinas la possibilitat de conéixer de prop i accedir a alguns mitjans de transport alternatius com a vehicles elèctrics, motos i patinets que poden provar-se durant aquests dies de la Fira.

Una iniciativa per a conscienciar-nos i avançar en un Torrent més sostenible, un municipi que ens mereixem”, destaca el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, qui afig que “també és una manera de contribuir amb els concessionaris i comerç local que ofereixen els seus últims models de mobilitat sostenible”.

Les activitats continuaran demà a les 19h amb la celebració de la taula col·loqui ‘El Transport del Futur’ a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, que comptarà amb la participació de destacats membres de les institucions locals, autonòmiques i europees, juntament amb representants del moviment associatiu i empresarial. Abans, a les 18h, es realitzarà una recepció amb orxata i fartons per als assistents. A la nit la programació prosseguirà amb el ciclopaseo nocturn ‘Bicinit’, el qual s’iniciarà a les 21h des de La Torre fins a arribar a Santa Ana, amb l’observació astronòmica com a gran protagonista.