El cartell incorpora artistes com Tesa, Colomet, La Ludwig Band, Muerdo, Chill Mafia o Las Dianas, entre els més de 40 intèrprets que actuaran en diversos espais de la ciutat

El Pro Weekend s’estableix com un festival que dona suport a les sales i a les bandes emergents

La Fira Valenciana de la Música Trovam dona a conéixer la programació artística completa de la desena edició, que tindrà lloc entre el dimecres 2 i el dissabte 5 de novembre a Castelló de la Plana. Més de 40 artistes formen part d’un cartell que omplirà de música les sales de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, així com diferents punts de la capital de la Plana Alta.

Als noms ja anunciats de Xavi Sarrià, Smoking Souls, Depedro, Carraixet, Marala o Low, ara s’hi uneixen altres intèrprets com Tesa, Colomet, La Ludwig Band, Muerdo, Chill Mafia o Las Dianas.

Un any més, la programació de la fira vol donar resposta a les demandes d’un públic variat. D’aquesta manera, l’organització aposta per una oferta polièdrica i eclèctica en què tenen cabuda el pop, el ‘rock’, el ‘rap’ i les músiques urbanes. D’altra banda, tampoc poden faltar-hi la música d’arrel valenciana i els espectacles destinats al públic familiar. Així mateix, Trovam combina figures consolidades i bandes emergents en un cartell paritari que posa l’atenció en la presentació de nous discos i en els espectacles d’estrena.

Noves confirmacions

La desena edició de la Fira Valenciana de la Música es manté com un dels aparadors més importants de les propostes autòctones. Així, el públic podrà gaudir de l’últim projecte de la rapera Tesa, que posarà de llarg ‘Rap d’arrel’. Qui també estarà a Castelló de la Plana serà Paloma Aparisi, coneguda amb el nom artístic de Colomet, amb la seua proposta de música urbana, ‘reggaeton’ i pop electrònic.

Com és habitual, la fira també acollirà propostes arribades d’altres punts de l’Estat. És el cas de La Ludwig Band, Vic Mirallas, b1n0 i Ernest Crusats. Les confirmacions de bandes estatals es completen amb Chill Mafia, col·lectiu pamplonés de productors, cantants, discjòqueis, dissenyadors i grafiters que fusiona elements urbans i tradicionals; Las Dianas, quintet que revisa els ritmes de pop de les últimes dècades, i Muerdo, cantautor murcià que celebra 10 anys de trajectòria amb una gira mundial i un disc.

Més de 40 artistes

Els noms esmentats anteriorment completen una programació artística que ja comptava amb més d’una trentena d’artistes. En aquesta línia, cal destacar que la Fira Valenciana de la Música viurà les presentacions a la capital de la Plana Alta dels nous treballs d’importants bandes autòctones com Xavi Sarrià, Smoking Souls, Cactus, Novembre Elèctric i Tito Pontet.

També estrenaran un nou treball a Castelló de la Plana el madrileny Depedro, Enric Montefusco, Maria Hein, Habla de mí en presente i els bascos Merina Gris. Per últim, els nord-americans Low posaran la nota internacional a la fira amb un directe en què es conjugaran moments de calma i tempestes sonores.

Veus femenines

El Trovam també viurà diverses estrenes que tindran les veus femenines com a protagonistes: Neus Ferri, Clara Andrés, Elena Játiva, La Pepa, Twin i Xiomara Abello presentaran els seus nous treballs a la fira.

El públic que s’aprope als diversos escenaris de la fira també podrà gaudir amb artistes femenines com Alba Armengou, la castellanolleonesa Lucía Gonzalo, la mallorquina MDMAR, Maruja Limón i Verde Prato, projecte de la basca Ana Arsuaga.

Diversitat musical

La pluralitat d’estils que conformen la programació de la Fira Valenciana de la Música es demostra amb la inclusió dels sons de pop electrònic i oníric de Capricornio Uno; el ‘rock’-garatge de Ghost Transmission; el ‘rap’ del castellonenc Malparlat; els ritmes festius i carregats de bon rotllo de Niuss; el post-‘punk’ de Nueve Desconocidos; el ‘rock’ alternatiu de Semana Santa; l’energia de Tenda; la sensibilitat del cantautor Tomàs de los Santos; i el ‘jazz’‑fusió de Valmuz.

D’altra banda, el Trovam també inclou projectes que revaloren la música d’arrel valenciana, com Carraixet, Marala i els germans Jonatan i Christian Penalba.

A la fira també es podrà veure l’electroòpera ‘Manifest antiromàntic’, signada pels polifacètics Pau Berga i Joan Palomares. Així mateix, hi haurà dos espectacles per al públic familiar: ‘El rock & roll també és cosa de xiquets i de pares’, en què es repassa la història del gènere amb una banda encapçalada pel cantant i guitarrista Miguel Ángel Escorcia (Los Swinguers, Cat Club), i ‘Flipa’, títol de l’últim treball de Ramonets.

Pro Weekend: suport a les sales

Finalment, les actuacions del Trovam es complementaran amb la programació del Pro Weekend, que es desenvoluparà en paral·lel a la fira durant les mateixes dates. Aquest festival tindrà lloc en sales de concerts i espais del centre de Castelló de la Plana, i estarà protagonitzat per bandes emergents i consolidades.

El cartell del Pro Weekend inclou formacions locals com Carolina Otero & The Someone Elses, Falsonueve, Montefuji, Nadia Sheikh, Perfecto Miserable, The Black Beat, Wild Alkman i Wombats Revenge; intèrprets estatals com Agoraphobia, Cloaca, Galgo Lento, Go Cactus, I Am Dive i Pantocrator, i grups internacionals com a/lpaca (Itàlia), Belau (Hongria), Bony Macaroni (els Països Baixos), Evelinn Trouble (Suïssa), James Hargreaves (el Regne Unit), Panicshack (el Regne Unit), Roofman (els Països Baixos), St. Solaire (els Països Baixos) i We Bless This Mess (Portugal).

La Fira Valenciana de la Música Trovam està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. Així mateix, compta amb la participació d’À Punt Mèdia, l’Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), el Ministeri de Cultura, l’Associació d’Artistes, Intèrprets o Executants (AIE), Turisme Comunitat Valenciana, la Direcció General de Política Lingüística, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la Plataforma per la Llengua, la Universitat Jaume I i la Berklee College of Music, entre altres entitats.