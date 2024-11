La Fúmiga encapçala un concert solidari a Alzira a benefici de les escoles de música afectades per la DANA

Alzira acollirà un concert solidari baix la iniciativa ‘Reconstruïm les escoles de música’ per ajudar en la fase de recuperació de les societats musicals després de la DANA.

Serà el dissabte 30 de novembre a partir de les 17 hores i, aquesta vegada, la ubicació escollida és simbòlica: l’avinguda del 9 d’octubre, vora el riu Xúquer.

La Fúmiga encapçala un cartell conformat íntegrament per grups de la Ribera, alguns d’ells completament afectats per la catàstrofe.

Des de l’Ajuntament, a més, han fet una crida a la joventut i han destacat el seu paper durant la tragèdia, assegurant que s’ha trencat l’estigma de la “generació de cristall” per deixar veure els diamants.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que estima pèrdues de més de 2 milions d’euros. Són una trentena les societats musicals afectades, moltes d’elles centenàries, més de 3.500 músics, més de 4.000 alumnes i més de 300 professors.

Des de La Fúmiga, assenyalen la voluntat d’utilitzar el poder de convocatòria del grup per aconseguir organitzar aquest concert en un temps rècord de 15 dies. De les 5.000 entrades, de moment se n’han venut 1.500, a banda de les aportacions a la fila 0. A més, tot el que es venga en les paradetes dels diferents grups també anirà destinat a la reconstrucció de les escoles de música.

Les entitats implicades en la iniciativa han volgut traslladar el seu agraïment per la resposta que s’està rebent, no només a nivell nacional sinó, fins i tot, europeu i internacional. La fila 0 ja compta amb aportacions de comunitats com Andalusia, Múrcia o Castella-la Manxa. Les entrades tenen un preu mínim de 15€ i es poden adquirir a través de notikumi.com.