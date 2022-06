Emiliano García: “Països Baixos és un mercat molt important per a València i un dels quals més ràpid s’ha recuperat”

La ciutat de València desplega tot el seu potencial en Països Baixos amb motiu del Dia Internacional de laGastronomia Sostenible, que enguany coincideix amb Floriade, la fira de flors, fruites i hortalisses més gran del món i que celebra cada 10 anys. Entre les principals activitats organitzades per València destaca una trobada gastronòmica per a 60 professionals del sector turístic holandés. L’objectiu: projectar en este país l’aposta valenciana per la gastronomia sostenible, així com permetre’ls experimentar de primera mà les bondats de la cuina valenciana per a convertir-los així en els principals prescriptors del destí.

En l’esdeveniment ha participat el regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, i l’ambaixadora d’Espanya en Països Baixos, Consuelo Femenía Guardiola. La degustació gastronòmica va ser desenvolupada per Carito Lourenço i German Canyís de Fierro, restaurant recentment reconegut amb una estrela Michelin.

“Països Baixos és un mercat molt important per a València, i un dels quals més ràpid s’ha recuperat. Ja a l’abril es van superar les pernoctacions registrades en aqueix mes de l’any 2019. Així mateix, les places disponibles per a este estiu entre València i els diferents aeroports de Països Baixos han incrementat un 10% respecte a les disponibles abans de la pandèmia” ha destacat García. L’interés dels holandesos per València ha anat incrementant progressivament en els últims anys, mostra d’això és que les places disponibles s’han incrementat des de 2015 quasi un 170%. Pel que respecta a pernoctacions, s’ha experimentat un creixement del 6% respecte a 2019, i un 112% de creixement respecte a les xifres de 2015 (acumulat gener-abril).

La proposta de València com a destí és molt atractiva per als holandesos que busquen ciutat en la qual puguen moure’s amb bicicleta, amb grans espais naturals i una gastronomia sostenible i de proximitat. De fet, durant la presentació es va posar en valor tant l’horta com la Mar Mediterrània, els grans rebostos valencians que doten a la gastronomia d’una excel·lent matèria primera. Així, una ruta amb bicicleta per l’horta o l’Albufera abans de gaudir de la gastronomia valenciana més autòctona va ser una de les propostes que més interés va despertar entre els assistents a l’acte.

Amb l’objectiu de mostrar el potencial de la nostra gastronomia i el nostre producte de temporada, el ‘Menú Gastronòmic Valencià Sostenible’, proposat per l’equip de Fierro, va destacar els adobats, l’all i pebre d’anguila, l’orxata de xirivia i l’arròs d’ànec de l’Albufera. Així mateix, els vins que maridaron el menú compten tots amb la D.O València, i van ser seleccionats pels mateixos xefs. Els criteris de sostenibilitat van marcar este esdeveniment fins i tot en els xicotets detalls, ja que també la minuta va ser realitzada amb materials 100% sostenibles: tinta orgàniques i biodegradables, i paper de llavors que pot ser plantat en lloc de rebutjat.

València present a Utrecht del 20 al 26 de juny

La ciutat de València no ha volgut perdre l’oportunitat de posicionar-se com a destí sostenible a Utrecht durant els dies en què la ciutat acull Floriade. D’esta manera, a més de la presentació a professionals del sector turístic, s’ha instal·lat un punt d’informació turística temporal en el qual descobrir per què València és la ciutat que no han de perdre’s els holandesos sí que volen viatjar a un destí que aposta per la sostenibilitat.

De fet, València ha sigut reconeguda com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent en 2022 per la Comissió Europea precisament per projectes com el mesurament i certificació de la petjada de carboni de l’activitat turística. Les ciutats turístiques intel·ligents destaquen, a més, en l’àmbit de l’accessibilitat, la digitalització i el patrimoni cultural i la creativitat.

A més, coincidint que Utrecht ha sigut la ciutat triada per a arrancar la Volta ciclista a Espanya, l’oficina temporal d’informació turística destacarà les rutes que amb bicicleta que poden realitzar a València: des de la ciutat a l’Albufera i el Palmar recorrent les platges, la ruta urbana a través del Llit del Riu Túria, i la ruta fluvial del Túria fins a Pedralba. Rutes amb bicicleta acompanyes de proposta gastronòmica, a través de l’esmorzaret o la paella valenciana. En l’oficina de turisme efímera també es podrà degustar delícies locals valencianes, com la mel urbana i orxata.

Respecte a la proposta concreta per a la fira Floriade, la ciutat estarà representada, d’una banda, per Steve Anderson que participa el dijous 23 en la conferència “The Table is Set: Food Identity and Cities”. Anderson participarà, a més, en el programa de Sharon Miranda, una de les cuineres amb major repercussió en Països Baixos. Steve cuinarà, entre altres, colifor enfornada en argila amb all blanc d’orxata i satay de cacauets del collaret. D’altra banda, diferents productors i agricultors de la horta valenciana realitzaran una exposició sobre “la tira de comptar”, el canal de comercialització més sostenible del producte de proximitat valencià.

Les accions de promoció de València en Països Baixos estan organitzades per la Regidoria de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València, a través de Visit València, la Diputació del València, a través de Turisme València, i Turisme Comunitat Valenciana- L’Exquisit Mediterrani