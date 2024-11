La Generalitat aborda la reparació dels quadres elèctrics afectats per la DANA després del restabliment del 99% de la xarxa de subministrament

Està coordinant, al costat dels ajuntaments afectats, l’enviament de brigades d’electricistes per a recuperar el servei amb la major celeritat

La Generalitat, una vegada restablit el 99% del subministrament de la xarxa de distribució afectada per la dana, està realitzant un mapatge dels comptadors i quadres elèctrics d’edificis i habitatges particulars que han quedat inutilitzats a conseqüència de les inundacions produïdes.

Així doncs, per a procedir a la seua reparació amb la major celeritat, està coordinant amb els ajuntaments l’enviament de professionals que puguen dur a terme les labors de reparació i restabliment del servei d’electricitat en aquells domicilis particulars i edificis on han quedat danyats per les inundacions.

Per a això s’està en contacte amb diferents associacions d’electricistes que s’han oferit per a enviar brigades d’ajuda en la reparació dels quadres elèctrics i comptadors afectats i així poder restablir el subministrament elèctric.

El temporal de pluja i vent va danyar molt greument un nombre significatiu d’infraestructures elèctriques, que van quedar inutilitzades o greument afectades i hi ha hagut un reforç massiu d’efectius i mitjans materials per a poder anar reposant el servei de la xarxa de distribució amb la major promptitud, a mesura que els accessos l’han anat permetent.

Restabliment de la xarxa elèctrica

Cal destacar que la pràctica totalitat de la xarxa de distribució elèctrica afectada s’ha restablit, segons l’últim informe facilitat per la companyia elèctrica de distribució Iberdrola, actualitzat el diumenge 3 de novembre a les 22.00 hores.

Així doncs, s’han pogut resoldre el 89% de les incidències d’alta i mitjana tensió i es continuen realitzant maniobres de reposició del subministrament de les incidències en curs, que ascendeixen a 40 incidències en la xarxa d’alta tensió, incloent-hi una subestació fora de servei actualment, i 79 incidències de baixa tensió pendents de resoldre.

Cal destacar que, fruit de la col·laboració entre les diferents companyies elèctriques distribuïdores, s’han mobilitzat més de 105 grups electrògens, dels quals 52 ja s’han instal·lat en centres de transformació de les línies amb majors danys i es manté contacte constant amb els més de 50 alcaldes afectats per les inundacions per a actualitzar la situació concreta de cada municipi, en concret sobre els grups electrògens instal·lats en les poblacions.

En aquests moments, es continua amb els treballs en les subestacions i línies de 132 kV més afectades per la inundació i ja estan operatives dues de les tres subestacions inundades. A més, s’ha posat en servei per part de Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE), que gestiona la xarxa de transport elèctric, una línia de 220 kV d’alimentació a la subestació elèctrica ST Gandia des de la subestació ST Xixona. D’acord amb la millor previsió meteorològica, s’espera poder avançar en la recuperació dels subministraments pendents al llarg de la jornada d’aquest dilluns.

Així mateix, s’està treballant de manera coordinada amb Telefónica per a recuperar la cobertura de telefonia i dades al més prompte possible i s’està en comunicació amb la companyia de l’aigua (Aigües del Mediterrani) per a prioritzar la reposició del subministrament de les potabilitzadores.