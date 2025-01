La Generalitat amplia un 78 % el pressupost d’ajudes al lloguer per a atendre totes les sol·licituds de 2024

Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha aprovat una ampliació pressupostària del 78 % per a la convocatòria d’ajudes al lloguer de 2024

Amb la incorporació de 13 milions d’euros addicionals, fins a aconseguir un total de 29,5 milions d’euros. Aquesta mesura garanteix la cobertura del 100 % de les sol·licituds presentades que compleixen els requisits.

Augment de beneficiaris

Amb aquesta ampliació, més de 10.800 famílies es veuran beneficiades, la qual cosa suposa un 28 % més respecte a l’últim any de govern del Botànic, que va atendre 8.500 famílies. Això inclou:

7.294 sol·licituds inicials .

. 1.500 sol·licituds addicionals .

. 2.098 sol·licituds dels municipis afectats per la DANA, amb suspensió dels terminis administratius per a la presentació de la documentació justificativa.

El secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, ha afirmat que amb aquesta ampliació pressupostària “el Consell garanteix que cap persona que haja sol·licitat l’ajuda i complisca els requisits quede fora per falta de pressupost”.

Simplificació administrativa i millores en la gestió

La convocatòria de 2024 ha aplicat criteris de simplificació administrativa gràcies a l’ús de intel·ligència artificial en la gestió de les sol·licituds, la qual cosa ha permés reduir a la meitat els terminis de resolució, passant de sis mesos a només tres.

En comparació amb el govern del Botànic

Fernández ha destacat que, durant el mandat del Botànic, en 2022 es van deixar sense atendre 2.574 sol·licituds per falta de crèdit, el que suposava un 12 % del total. A més, no es van realitzar ampliacions pressupostàries per a corregir aquesta situació.

En contrast, l’actual govern de Mazón:

Ha resolt les ajudes de 2023-2024 en temps rècord .

. Ha abonat més de 6 milions d’euros en ajudes pendents de 2022, beneficiant les persones a qui se’ls havia denegat l’ajuda durant el període del Botànic.

en ajudes pendents de 2022, beneficiant les persones a qui se’ls havia denegat l’ajuda durant el període del Botànic. Ha millorat la planificació pressupostària per a cobrir la totalitat de sol·licituds.

Amb aquestes mesures, la Generalitat reafirma el seu compromís amb l’accés a l’habitatge i l’atenció a les necessitats de les famílies valencianes.