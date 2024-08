La Generalitat anuncia la construcció d’un nou centre de salut a Mislata amb un pressupost de 4,2 milions d’euros

Carlos Mazón anuncia un nou centre de salut a Mislata amb un pressupost de 4,2 milions d’euros per a millorar l’atenció sanitària.

El president de la Generalitat destaca nous projectes per a Mislata, incloent un auditori i millores en les connexions de trànsit.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la construcció d’un nou centre de salut a Mislata, amb un pressupost de 4,2 milions d’euros, per a millorar l’atenció sanitària i proporcionar equitat als veïns de la localitat. En una visita institucional, Mazón ha remarcat el compromís del Consell per a resoldre temes històrics i estratègics de la ciutat, com la construcció d’un segon centre de salut, un nou auditori i la millora de les connexions de trànsit.

El nou Centre de Salut Mislata II ampliarà i traslladarà l’actual consultori auxiliar, amb més personal i serveis millorats com espirometria, ecografies, retinografies i una nova àrea de cures avançades. Aquesta iniciativa s’integra dins d’una política d’estat a escala municipal que busca donar resposta a les necessitats sanitàries de la població i assegurar que tots els ciutadans de la Comunitat tinguen els mateixos drets.

A més de la millora sanitària, Mazón ha destacat altres projectes per a Mislata, com la construcció d’un futur auditori annex al Centre Sociocultural La Fàbrica, amb un pressupost de 3 milions d’euros, i la posada en marxa d’un grup de treball per a la ronda nord de Mislata. El president ha reafirmat el compromís del Consell amb la ciutat en àmbits educatius, socials i d’infraestructures.