La Generalitat anuncia la creació de la Direcció General de la Indústria Musical Valenciana per a una major professionalització del sector

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la creació de la Direcció General de la Indústria Musical Valenciana per contribuir a una major professionalització dels sector i promocionar el talent musical de la Comunitat Valenciana.

La nova direcció general disposarà d’un pressupost propi que afavorirà l’estabilització d’esdeveniments generats per la indústria musical valenciana. Una iniciativa que pretén dotar el sector d’incentius fiscals, patrocinis i mecenatges, així com posar el focus en la formació, a través de la posada en marxa de cicles específics.

L’anunci s’ha fet durant la presentació de l’Anuari de la Música a la Comunitat Valenciana, impulsat per la Federació Valenciana de la Música Industrial i la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura. Enguany, com a novetat, inclou un estudi sobre l’impacte econòmic de la música a la Comunitat que revela que, en l’últim any, la indústria musical ha representat el 0,3% del PIB i el 0,6% de l’ocupació regional.