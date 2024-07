Tres noves redones s’ubicaran al llarg de la carretera

La Conselleria ha comunicat a l’Ajuntament d’Alzira que ja ha aprovat el projecte

El passat més d’octubre el Ple de l’Ajuntament d’Alzira va donar la conformitat a l’actuació plantejada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i territori, per a l’execució del Projecte denominat “Millora de la Seguretat Viària en la Carretera CV-50 a l’entorn de La Barraca d’Aigües Vives”.

La Conselleria ha comunicat a l’Ajuntament d’Alzira que ja ha aprovat el projecte, de manera que s’està preparant ja la licitació de les obres perquè puga impulsar-se en els pròxims mesos. En el marc de l’execució del projecte, i després de diverses converses entre el Servei Territorial de la Conselleria i l’Ajuntament d’Alzira i amb l’Entitat Local Menor de la Barraca d’Aigües Vives, la Conselleria serà la que finalment assumirà també la obtenció dels terrenys, en col·laboració amb l’Ajuntament.

Com ha descrit el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, “És una actuació molt important amb la qual avançarem per a posar solucions a un problema històric com és la seguretat viària en el pas de la carretera per la Barraca d’Aigües Vives i en l’accés a les urbanitzacions, alhora que fem infraestructures i entorns més amables. Es tracta d’un bon exemple de col·laboració entre administracions amb l’ELM de la Barraca d’Aigües Vives i amb la Generalitat en un projecte d’interés comú”

El projecte “Millora de la Seguretat Viària en la Carretera CV-50 a l’entorn de La Barraca d’Aigües Vives” consisteix a la ubicació de noves redones a l’entrada i eixida del municipi, limitant i reduint la velocitat en la travessia al pas per la Barraca; i una tercera redona i una via de servici amb la finalitat d’eliminar la intersecció d’accés a la urbanització Santa Marina i cosa que és més important encara, l’eliminació del gir a esquerres en la CV-50.

El conjunt dels elements projectats en la CV-50 servirà per a pacificar el trànsit al mateix temps que ordenarà la circulació en les interseccions i al mateix temps suposarà un millor accés a les urbanitzacions, la qual cosa des del punt de vista tècnic, es considera una actuació necessària.

La solució constructiva proposada per la conselleria s’adequa les necessitats municipals i ha sigut consensuada després de diverses reunions, entre els tècnics de la Conselleria i els tècnics municipals.

Esta actuació és complementària a la construcció d’una altra redona en l’entorn del punt quilomètric 11+500 que permetrà millorar l’accés al col·legi, a l’Hospital d’Aigües Vives i a algunes urbanitzacions, actuació en la qual s’iniciaran les obres després de l’estiu.