La Generalitat i la Diputació de València mobilitzen 275 milions en ajudes per a atendre les primeres conseqüències de la DANA

La Generalitat mobilitza un primer paquet d’ajudes ampliable per valor de 250 milions d’euros per atendre les primeres conseqüències de la DANA.

Aquestes ajudes se sumaran als 25 milions d’euros que destinarà la Diputació de València i seran aprovades en el Consell del pròxim dimarts.

Mazón ha assenyalat que el paquet d’ajudes s’estructura en quatre àrees principals. En primer lloc, ajudes directes amb un mínim de 6.000 euros per persona afectada.

En segon lloc, un paquet d’ajudes socials per a persones dependents i d’alta vulnerabilitat, entre les quals s’inclou servei d’assistència psicològica, duplicat de documentació gratuït o ajuda per a reallotjaments.

En tercer lloc, es posarà en marxa un pla d’infraestructures en què es destinaran ajudes directes als municipis per a obres de rehabilitació o remodelació de ponts i carreteres, entre d’altres.

En el quart apartat, referent a les col·laboracions amb altres administracions públiques, el cap del Consell ha traslladat que la Generalitat activarà el Fons de Solidaritat de la Unió Europea.

Per la seua banda, la Diputació de València ha anunciat un pla de reconstrucció amb 25 milions d’euros: 13 per a carreteres i 12 per a ponts. Aquest pla busca ajudar els ajuntaments a recuperar-se de la recent catàstrofe natural.

Aquestes dos primeres vies d’ajuda es posaran en marxa mitjançant decrets de Presidència de la Diputació que declararan l’emergència de les obres, estimaran el seu cost i activaran el procediment de modificació pressupostària.