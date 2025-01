La Generalitat impulsa l’accés a l’habitatge amb 13 milions d’euros en subvencions per als ajuntaments

El DOGV ha publicat la resolució de la tercera concessió de les ajudes de 2023 amb un import assignat de 5.776.719 euros.



La Generalitat ha concedit 4.108.162 euros a l’Ajuntament de València, 878.909 euros al de Castelló de la Plana i 789.647 euros al de Sagunt per fomentar la compra d’habitatge públic amb finalitats socials.

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de la Direcció General d’Habitatge, ha destinat un total de 13 milions d’euros en subvencions per als ajuntaments, xifra que inclou la totalitat de les tres concessions resoltes de la convocatòria de 2023.

Concretament, aquest dimarts s’ha resolt la tercera concessió d’aquestes ajudes, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), amb un import total de 5.776.719 euros destinats a tres entitats locals per a l’adquisició i millora d’habitatges del programa d’increment del parc públic d’habitatge.

Aquest import s’uneix als 7,2 milions d’euros concedits prèviament a 16 ajuntaments de la Comunitat Valenciana, elevant el total a 13 milions d’euros per a l’exercici 2023.

Subvencions destinades a la cohesió social

Les subvencions, regulades per l’Ordre 5/2023, tenen com a objectiu enfortir l’accés a l’habitatge mitjançant l’adquisició d’immobles per al parc públic.

El secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, ha destacat que aquestes ajudes són una “eina clau per abordar la crisi d’habitatge” i permeten als municipis adquirir propietats destinades a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

A més, Fernández ha subratllat que aquestes subvencions són fonamentals per a fortalir la cohesió social, així com per avançar en el compromís del Consell amb el desenvolupament sostenible i la regeneració urbana a la Comunitat Valenciana.

Ampliació del pressupost per a 2024

Recentment, la Generalitat ha anunciat una ampliació de 2 milions d’euros per a les subvencions del programa d’increment del parc públic d’habitatge en l’exercici 2024. Amb aquesta ampliació, la partida total per a 2024 ascendeix a 7.483.760 euros.

Segons Fernández, aquesta mesura reforça el suport als ajuntaments per a impulsar els parcs públics municipals d’habitatge amb finalitats socials, tant en règim de lloguer com de cessió d’ús, i per a subvencionar adquisicions a través dels drets de tanteig i retracte cedits per la Generalitat o per compra directa en casos d’emergència habitacional.

Aquestes actuacions estan finançades conjuntament pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i la Generalitat en el marc del Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge.