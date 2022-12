El taller ‘iai@ connectat’ és una iniciativa dissenyada per a oferir tallers pràctics, consells útils i recomanacions a les persones majors de la Comunitat perquè puguen beneficiar-se dels avanços de l’era digital i realitzar les seues gestions i tràmits bancaris i amb l’Administració amb confiança i de manera segura quan naveguen a través d’internet.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, al costat del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, han presentat en el Centre de Promoció Econòmica de Carcaixent, el quart taller pilot ‘iai@ connectat’, la finalitat del qual és oferir assessorament a persones majors de 65 anys per a millorar el seu coneixement i formació en competències digitals.

En aquest sentit, atés que la salut és un element fonamental per a tota la ciutadania, i especialment per a les persones majors, -ha continuat el conseller, en aquest taller s’ofereix formació sobre l’aplicació GVA+Salut

Per part seua, el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha destacat “la importància de les accions dirigides a trencar la bretxa digital i la necessitat de continuar treballant per a fer accessible a totes les generacions l’ús de les noves eines que serveixen per a facilitar l’accés als serveis sanitaris.