La Generalitat ofereix una vivenda a 114 famílies que han perdut les seues cases per la riada

La vicepresidenta primera destaca que s’han mobilitzat més de 2 milions d’euros per a oferir solucions d’habitatge a les persones afectades per la DANA.

La Generalitat Valenciana ha oferit habitatge a 114 famílies que han perdut les seues cases arran de la catàstrofe provocada per la DANA, segons ha anunciat la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero. Aquesta acció ha permés donar una solució urgent a les persones més afectades per les inundacions.

Camarero, durant la seua compareixença en Les Corts, ha explicat que “les vivendes facilitades estan moblades i en condicions d’entrar a viure immediatament”. A més, ha informat que altres cinc famílies encara estan valorant aquesta opció i que 37 famílies han descartat la necessitat de rebre aquest suport.

La vicepresidenta ha subratllat que “la Generalitat ha col·laborat amb els ajuntaments que van sol·licitar ajuda per a allotjar d’urgència les persones desplaçades per la inundació”. Aquesta col·laboració ha fet possible oferir allotjament provisional a 200 persones, que inicialment van ser ubicades en centres d’atenció temporal d’emergència i albergs.

Més de 6,8 milions d’euros en ajudes al lloguer

La Conselleria ha tramitat fins ara 611 sol·licituds d’ajudes al lloguer, amb un import global de 6,84 milions d’euros. A més, els tècnics continuen revisant els edificis afectats, amb un total de 8.293 expedients oberts, 514 vivendes desallotjades i 220 immobles apuntalats per garantir la seguretat.

Camarero ha destacat l’esforç realitzat per la Generalitat, que ha invertit més de 2 milions d’euros per a posar a disposició vivendes del parc públic en condicions d’habitabilitat per a les famílies afectades. No obstant això, ha criticat que “en les últimes legislatures, el parc públic de vivenda ha estat totalment desatés”.

Un compromís ferm amb les persones afectades

“Des del primer moment, la Generalitat ha treballat per a garantir que totes les persones afectades per la DANA tinguen el suport que necessiten”, ha conclòs Camarero, posant en valor el treball conjunt entre administracions i l’esforç econòmic destinat a reconstruir la normalitat per a aquestes famílies.