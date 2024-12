La Generalitat restableix des d’este dimarts la circulació a la CV-36 i completa la recuperació dels 47,3 quilòmetres tallats després de les inundacions

La Generalitat ha restablert des d’este dimarts la circulació al vial provisional de la CV-36, que travessa el barranc del Poyo, completant així la recuperació dels 47,3 quilòmetres que havien quedat tallats per les inundacions del mes d’octubre.

Es tracta de la darrera via que quedava pendent d’obrir de les 18 carreteres de la xarxa autonòmica que van patir danys greus a causa de la riuada.

Les inundacions van afectar seriosament el traçat de la CV-36, especialment en dos ponts a l’altura d’Alaquàs. Un dels ponts es va ensorrar completament, mentre que l’altre va patir el col·lapse d’un dels seus trams.

La directora general d’Infraestructures i Projectes Urbans, María José Ruzafa, ha destacat que per poder restablir la circulació al tram afectat, “s’ha construït un vial provisional de 510 metres que travessa el barranc entre Torrent, Alaquàs i Aldaia per permetre el pas de vehicles mentre es realitzen les obres de rehabilitació i reconstrucció dels ponts danyats”. Aquest tram de la CV-36 és molt important, ja que hi circulen 29.000 vehicles diaris i connecta diversos polígons industrials.

Amb l’obertura del vial provisional, ha indicat Ruzafa, “s’ha aconseguit restablir en un temps rècord el 100% de les carreteres de titularitat autonòmica afectades per les inundacions”.

Reconstrucció dels ponts

Les obres de reconstrucció d’un dels ponts afectats, que es preveu que finalitzaran a principis de febrer, consisteixen en la recuperació del tauler col·lapsat mitjançant un procés especialitzat que inclou l’ús de gats hidràulics per aixecar i recol·locar l’estructura. “Este mètode, que garanteix l’estabilitat i la precisió en la reconstrucció, permetrà restablir la funcionalitat del pont de manera segura i eficient”, ha explicat Ruzafa.

D’altra banda, s’estan realitzant les obres per construir un nou pont al costat esquerre de la CV-36, que substituirà el pont perdut per les inundacions. La finalització d’aquesta obra està prevista per a l’abril de 2025.

Més de 100 milions d’euros per a la recuperació

Pel que fa al cost econòmic, la Generalitat finançarà amb un pressupost estimat de 12,5 milions d’euros aquestes dues obres de rehabilitació i reconstrucció de ponts.

En total, la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori destinarà més de 100 milions d’euros per a la recuperació de diverses infraestructures de titularitat autonòmica i local a les zones afectades per la riuada.

A pesar que la gestió d’algunes d’aquestes obres no és competència de la Generalitat, la Conselleria està duent a terme 49 actuacions a 25 municipis valencians després de l’acord de repartiment de competències entre el Govern d’Espanya i la Generalitat.