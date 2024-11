La Generalitat Valenciana anuncia ajudes a fons perdut per al sector de les falles i les societats musicals

Davant les crítiques d’inacció per part de l’oposició, Mazón ha assegurat que la Generalitat ha destinat més del doble d’ajudes que el Govern d’Espanya en funció del seu pressupost.

D’altra banda, el màxim representant de l’executiu valencià ha explicat que ja s’han tramitat 75 contractes d’emergència per a la reconstrucció per més de 175 milions d’euros i s’ha restablert la circulació en 17 de 18 carreteres, incorporant-se ara la CV-50 a Xest. En resposta a Compromís, Mazón ha instat a sol·licitar els 31.000 milions d’euros necessaris per a la reconstrucció de l’Horta Sud de València i altres zones afectades i ha criticat que l’ajuda de 10.000 euros per a vehicles anunciada per Pedro Sánchez no superaria els 4.000 euros per cotxe.

La ministra portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha respost al president valencià després del Consell de Ministres assegurant que és mentida que els diners rebuts pels damnificats hagen de tornar-se, remarcant que dels més de 16.000 milions compromesos pel Govern, uns 10.000 són ajudes directes.

PSPV i Compromís han demanat la dimissió de Mazón, mentre que VOX ha demanat la destitució del secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso, per no respondre a la tragèdia quan tocava.

La sessió de control ha començat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la DANA.