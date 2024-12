La Generalitat exigeix explicacions per la manca d’un Sistema d’Alerta Primerenca a la CHX

Proposen una auditoria urgent per a millorar la resposta davant futures inundacions

Fonts de la Generalitat Valenciana han instat els directius, tècnics i responsables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) a oferir a la ciutadania totes les explicacions necessàries sobre la manca d’un Sistema d’Alerta Primerenca (SAT) operatiu el passat 29 d’octubre, un mecanisme que, segons els experts, hauria contribuït a minimitzar l’impacte de les inundacions que van afectar diverses comarques valencianes.

“Si estem parlant d’un sistema clau i fonamental per a minimitzar riscos i salvar vides, com reconeix el Ministeri per a la Transició Ecològica, no és comprensible que la CHX ni tan sols haguera iniciat els tràmits per a la seua instal·lació en la conca del Xúquer“, han afirmat des de l’administració valenciana.

Aquesta reclamació es fonamenta en les declaracions de l’exministra Teresa Ribera, qui, en una compareixença al Congrés fa dues setmanes, va admetre que, amb un sistema d’alerta primerenca en funcionament, s’haurien pogut anticipar els riscos i salvar vides.

A més, fonts de la Generalitat recorden que, tres mesos abans de la DANA, la pròpia direcció tècnica de la CHX, en una jornada davant 100 ajuntaments, va defensar la utilitat d’aquests sistemes per a anticipar i mitigar els impactes de les inundacions.

Inversions tardanes i falta de previsió

Des de l’administració autonòmica subratllen que la CHX no ha licitat la posada en marxa d’aquest sistema fins després de la DANA, amb un pressupost de 22,5 milions d’euros. “Per què no es va fer abans?” es pregunten. També assenyalen que altres confederacions hidrogràfiques, com la de l’Ebre, ja compten amb aquest tipus de sistemes des de fa anys.

Demanden transparència i una auditoria urgent

La Generalitat exigeix a la CHX “transparència i claredat absoluta sobre els mitjans tècnics i humans disponibles el 29 d’octubre per a gestionar el risc d’inundacions”. Reclamen un informe detallat sobre les eines utilitzades per al seguiment dels cabals en rius i barrancs, així com les mesures adoptades per a evitar desbordaments.

També apunten que el comitè permanent de seguretat de la CHX no es va constituir el 29 d’octubre, deixant en evidència la falta de preparació. Per això, proposen una auditoria dels recursos tècnics i humans disponibles en la CHX per a garantir una millor resposta davant futurs episodis de pluges intenses i inundacions.

Compromís amb la seguretat ciutadana

Des de la Generalitat Valenciana insisteixen en la necessitat d’estar preparats amb mitjans moderns i actualitzats per a minimitzar els riscos en una comunitat especialment vulnerable als efectes de les inundacions.