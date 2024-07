Activitats en 10 barris i 8 pedanies, 45.000 assistents als Concerts de Vivers i 6.000 persones en les activitats a l’aire lliure de la Gran Nit de la Fira, balanç d’esta edició

La regidora de Festes, Mónica Gil, ha subratllat que “València està més viva que mai i hem aconseguit que reprenga el lloc com a epicentre d’oci i artístic”

El regidor de Falles, Santiago Ballester, ha destacado “l’èxit del complet i diferent” cartell pirotècnic, “que ha représ els castells de focs artificials tots els dissabtes”

Amb la Batalla de Flores d’este diumenge, 28 de juliol, la Gran Fira ha posat punt final a una programació extensa que, des d’inici de mes, ha oferit multitud d’activitats a la ciutadania. Així, segons les dades de participació, les activitats han arribat a 10 barris i 8 pedanies, amb vora 10.000 assistents; 6.000 persones han vist les actuacions previstes al Parc Central i les places Redona, de la Reina, del Patriarca i de l’Ajuntament en la Gran Nit de la Fira; 45.000 espectadors han assistit als Concerts de Vivers i 3.000 persones van ser presents en l’espectacle de dansa aèria “Sylphes”, que va obrir el mes d’activitats.

En este sentit, la regidora de Festes, Mónica Gil ha destacat el “gran èxit de participació i acollida, tant entre els ciutadans com d’aquells que visitaven la nostra ciutat. A més, cal destacar que s’ha recuperat l’essència de la Gran Fira de València amb actuacions i propostes de primer nivell, per a situar València en un referent cultural com requereix, tant a nivell d’assistència, participació com d’organització”.

En esta mateixa línia, ha assegurat que “estem enormement satisfets amb l’acollida i la participació que ha tingut. La descentralització de les activitats ha permés que més veïns i veïnes de diferents barris i pedanies se senten part d’esta celebració. Vore tant d’entusiasme per part de famílies, xiquets i adults en cada esdeveniment és un autèntic regal.

La Gran Nit de Juliol i els concerts a Vivers, amb la seua afluència notable, demostren que València està més viva que mai culturalment. El nostre objectiu ha estat oferir un espai perquè tots gaudisquen, i crec que hem aconseguit que València reprenga el seu lloc com un epicentre cultural rellevant en l’àmbit regional i nacional. Agraïsc a tots els que han participat i col·laborat per a fer d’este esdeveniment un èxit rotund.”

Per la seua banda, el regidor de Falles, Santiago Ballester, ha afirmat que el balanç d’esta Gran Fira és “molt positiu” perquè s’ha oferit un cartell pirotècnic “complet i diferent que ha tingut en la resposta del públic la millor demostració de l’èxit”. Igualment, Ballester ha subratllat “l’encert” que ha suposat “l’haver représ els castells de focs artificials tots els dissabtes amb un cartell propi que posa en valor la Fira de Juliol”.

Des de l’àrea de Falles s’ha pressupostat 170.000 euros per a estos espectacles en els quals s’han fet proves per a la Nit del Foc al març. “Des del pont de Montolivet hem disparat en vertical des d’una grua, s’han realitzat els muntatges en la plataforma del pont i s’han realitzat piromusicals per a poder millorar el castell més important de les Falles”, ha assenyalat.

A més, el regidor de Falles ha recordat que el fermall d’or de la Fira ha tornat a ser la Batalla de Flors, “amb més de 15.000 persones i més de 300.000 entrades en la web del sorteig de llotges, la qual cosa confirma any rere any l’entusiasme dels ciutadans amb esta tradició”. A més, Ballester ha subratllat el fet que el públic “haja pogut vore el resultat de la recreació del Pavelló Municipal de Cortina de la Fira de Juliol de 1926 en la tribuna d’autoritats, que ha tornat per a quedar-se”.

Balanç d’activitats

Durant quatre setmanes, la Gran Fira de València ha oferit més de 250 activitats gratuïtes a l’aire lliure amb entreteniment variat per a tots els públics i propostes dirigides a xiquets, adults i famílies. El cicle de Concerts de Vivers ha sigut, una vegada més, un referent musical, amb 17 nits d’actuacions d’artistes nacionals i internacionals, que han congregat vora 45.000 assistents per vore música en viu amb estils tan variats com el pop, el rock, la salsa, la cançó d’autor, el flamenc, la fusió, el rap o el post punk.

Dissabte 20 de juliol, la Gran Nit de Juliol va oferir entreteniment cultural i d’oci per a totes les edats i s’ha consolidat com una cita festiva en el calendari de la ciutat.

Finalment, l’Albufera s’ha convertit enguany també en un dels centres de les activitats. La iniciativa, totalment gratuïta, ha estat promoguda des de la Regidoria de Devesa-Albufera i ha consistit en visites a l’Albufera per a gaudir del capvespre, una iniciativa que va penjar el cartell de complet.

El regidor de Devesa-Albufera, José Gosálbez, destaca que “les xifres demostren l’interés que desperta el nostre patrimoni natural i la importància de promoure activitats que permeten conéixer i gaudir de l’Albufera d’una manera diferent i didàctica. L’acollida d’esta activitat denota l’encert de promoure estes visites guiades al llac de l’Albufera d’una forma pionera, una iniciativa que, sens dubte, s’assentarà”.