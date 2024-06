La programació començarà a les 20.30 hores amb una desfilada i entrada de bandes de cornetes i tambors des de la plaça de la Reina

La delegada de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha afirmat que la Gran Fira “és una oportunitat única per a gaudir en família, en parella o amb amics de tot el que la nostra ciutat té per a oferir, amb una àmplia i variada programació, reflex del talent local, amb continguts de qualitat”

El Parc Natural de l’Albufera se suma enguany per primera vegada com a punt clau entre les ubicacions de les activitats de la Gran Fira de València

La Gran Fira de València comença demà dilluns amb un ampli programa d’activitats culturals, lúdiques i tradicionals per a tota mena de públic.

A la programació de música en directe, dansa, teatre, folklore valencià, màgia, humor, espectacles, pirotècnia i, per descomptat, festes i tradicions, se suma enguany una novetat: un espectacle d’inauguració, que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol.

La proposta començarà en la plaça de la Reina a les 20.30 hores. Una desfilada i entrada de bandes de cornetes i tambors recorrerà el carrer Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament, per a confluir davant el balcó de la façana principal de l’Ajuntament, da formació interpretarà unes peces. Participaran en la comitiva les bandes de Cornetes, Gaites i Tambors CIO, Sant Luís Beltrán, Canyamelar i Verge dels Dolores.

Al final d’esta concentració musical, a les 22.00 hores, donarà principi en la plaça de l’Ajuntament l’espectacle de dansa aèria ‘Sylphes’, una proposta multisensorial que fusiona dansa, acrobàcies, música i projeccions en viu.

Els acròbates i ballarins actuaran al ritme de ‘Les quatre estacions’ de Vivaldi, en una evocació de la gràcia de la natació sincronitzada i el ballet, i amb una proposta temàtica que tix mites ancestrals per a plantejar al públic una experiència estètica captivadora.

A través d’una plasticitat impactant, ‘Sylphes’ convida “a celebrar el poder dels sentits, transcendint la raó i creant una energia vibrant a més de 30 metres d’altura”, tal com ells mateixos expressen.

La delegada de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha assegurat que “ha arribat el moment que la ciutat de València i la Gran Fira de València es convertisquen en el reclam d’oci cultural a nivell local, nacional i internacional que mereixem”.

Amb este espectacle –ha continuat Gil- s’obri passe a una oportunitat única per a gaudir en família, en parella o amb amics de tot el que la nostra ciutat té per a oferir, amb una àmplia i variada programació, reflex del talent local, amb continguts de qualitat”.

La música ressonarà en perfecta harmonia amb les evolucions del ballet aeri d’un conjunt integrat per huit ballarines, que crearan una sinergia màgica entre la música i el moviment. Es tracta d’un espectacle que s’ha presentat davant més de 700.000 persones en països com Taiwan, Israel, Portugal, Romania, França, Mèxic, i Itàlia. La posada en escena finalitzarà al ritme d’un espectacle pirotècnic a càrrec de Peñarroja.

La Gran Fira de València 2024 es presenta amb una àmplia programació que inclou més de 250 activitats gratuïtes, dirigides a tots els públics, en les quals es busca, tal com han subratllat els seus organitzadors, “que tota la ciutat siga partícip de la celebració, de nord a sud, donant visibilitat als nostres barris i pedanies, a més del centre històric i llocs emblemàtics de la ciutat com les places de l’Ajuntament, de la Reina, de la Verge, Redona i del Patriarca.

Des de l’1 fins al 28 de juliol, més de 10 barris i 8 pedanies acolliran les activitats i les actuacions programades, al costat de punts de referència com l’esplanada dels Jardins de Vivers, el Parc Central i el Parc Natural de l’Albufera, que se suma enguany per primera vegada, com a punt clau dins de les ubicacions previstes de les activitats de la Gran Fira de València.

Novetat: visites gratuïtes a l’Albufera

Així mateix, este dilluns és el tret d’eixida per a les més de 250 activitats totalment gratuïtes que es desenvoluparan al llarg de tot el mes per la ciutat. La Regidoria de Devesa – Albufera ha programat una activitat pionera, dirigida “a posar en valor este tresor natural i gaudir del capvespre des del propi llac”. El regidor delegat José Gosálbez ha manifestat que “sempre parlem de la importància del medi ambient però, fins hui, ningú havia pres la iniciativa d’incorporar la Devesa-Albufera a la Gran Fira de València, malgrat ser un enclavament de gran importància mediambiental”.

L’activitat oferirà “una experiència educativa i recreativa sense precedents dirigida a tota mena de públic de forma totalment gratuïta, que inclou un servici de transport, educació ambiental i passejos amb barca, tot això adaptat a persones amb mobilitat reduïda (PMR)”, ha afegit el regidor.

Un minibús connectarà València amb l’embarcador de la Gola de Pujol i, durant el trajecte, un educador ambiental proporcionarà informació sobre el Parc Natural de l’Albufera. “Volem que la Devesa-Albufera siga reconeguda no només per la seua bellesa, sinó també pel valor educatiu i la capacitat de conscienciar sobre la importància de preservar el nostre entorn natural,” ha subratllat José Gosálbez.

En arribar a l’embarcador, les persones participants ralizarán un itinerari ambiental guiat al voltant de l’Estany de la Gola de Pujol, on s’explicaran els valors naturals, la flora i fauna de l’entorn. L’experiència culminarà amb un passeig amb barca per a disfrutar de la posta de sol.

Les activitats es duran a terme els dies 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juliol, és a dir, de dilluns a dimecres durant tot el mes de juliol, dins de la programació de la Gran Fira de València. Les persones interessades a participar hauran de realitzar inscripció prèvia en l’enllaç https://www.valencia.es/cas/medio-ambiente-y-salud/inscripcion-actividades-feria-julio.