Cap de setmana cultural i lúdic a més dels actes de la Gran Nit de Juliol dins de la programació de la Gran Fira

A banda de la Gran Nit, la programació continua l’oferta cultural pels barris i pedanies de la ciutat

Durant tot el cap de setmana, la programació de la Gran Fira inclou les convocatòries del Certamen Internacional de Bandes de Música, les preseleccions falleres, i el XXVIII Open Internacional Ciutat de València de Futvolei

El calendari dels Concerts de Vivers comptarà este cap de setmana amb les actuacions de l’Arravatament (demà divendres) i Julieta Venegas (el dissabte, amb l’actuació de Mercedes Cañas com a telonera)

La Gran Fira de València continua el seu desenvolupament al llarg del mes de juliol, amb una àmplia programació cultural, lúdica, musical i festiva, amb activitats per a tots els públics. L’eix central de la programació d’esta finalitat de setmana gira entorn dels actes de la Gran Nit de Juliol, una programació especial que obri els museus de la ciutat amb activitats, visites guiades, tallers i concerts per tota la ciutat al llarg de tota la jornada.

Però a part d’esta convocatòria especial, el programa de la Gran Fira arreplega també altres propostes variades tant durant la jornada de demà divendres, com el diumenge 21. La Regidoria de Festes i Tradicions continua la seua programació especial per a xiquetes i xiquets, amb la Pequedisco, que començarà a les 20.:00 hores de demà divendres al Parc d’Emilio Lluch, en el barri de Tres Forques. I bé prop d’allí, la piscina del Parc de l’Oest obrirà en horari nocturn per a acollir el Circus Night, des de les 21.00 hores fins a la 01:00h de la matinada.

El Museu de l’Arròs serà escenari del concert de música “Tres fan ball”, a les 20.00 hores, i a la mateixa hora, es podrà assistir al concert de tango d’Analía Bueti, a la Casa Museu Blasco Ibáñez, tots dos demà amb entrada lliure. A les 22.00 hores de demà, de nou en Tres Forques, actuaran Pablo Carrascosa i Pablo dels Reis, en una sessió de monòleg.

Quant al diumenge, el barri de Malilla acollirà l’espectacle de màgia familiar Kekoperfil, a les 19.30 hores, al parc del carrer Oltà; on una estona després, a les 21.30 hores actuaran Jesús pomera i Miguel Moraga amb l’espectacle Teatre Impro. A les 21.00 hores, serà Natzaret l’escenari on s’oferirà l’actuació de Paco Soler (Ensemble CSMV) en el cicle del Jazz als Barris, en la plaça del Santíssim Crist.

Durant tot el cap de setmana, la programació de la Gran Fira inclou també les convocatòries del Certamen Internacional de Bandes de Música, les Preseleccions falleres, i el XXVIII Open Internacional Ciutat de València de Futboley. A més, l’oferta cultural es completa amb el calendari dels Concerts de Vivers, que este cap de setmana comptarà amb les actuacions de l’Arravatament (demà divendres) i Julieta Venegas (el dissabte, amb l’actuació de Mercedes Cañas com a telonera).

El dilluns, igual que estes tres últimes setmanes tornaran les visites a la posta de sol des de l’Albufera, una iniciativa pionera organitzada per la delegació de Devesa-Albufera, que se celebrarà fins al dimecres 24, inclusivament. El mateix dilluns, a les 22 hores, el Pavelló Nord dels Jardins del Palau acollirà la final de truc, dominó i parxís organitzada per la Junta Central Fallera (JCF).

Quant al dimarts, el saló de Cristall serà escenari, a partir de les 19.30 hores, de l’actuació del cor AAACEMA, amb entrada gratuïta, mentres que als Jardins del Palau, el Duo Brillantina a les 19 hores, i el tradicional folklore valencià a les 22.00 hores, completaran l’oferta lúdica de la jornada que tindrà el seu fermall final del cicle en jardins de Vivers amb l’actuació de Revolver.