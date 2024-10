La Guàrdia Civil investiga a dos menors per un presumpte delicte d’odi i un furt

Els fets van succeir durant les passades festes en la localitat de Silla, quan un grup de menors va insultar a un altre menor amb expressions de caràcter homòfob, procedint mitjançant violència i intimidació a sostraure-li la bossa

La Guàrdia Civil de València investiga a dos menors d’edat per un presumpte delicte d’odi i diversos delictes de robatori a l’interior de vehicles.

La Guàrdia Civil, ha procedit a la investigació de 2 menors, per la seua presumpta participació en un delicte de robatori interior vehicle i un presumpte delicte d’odi, sent un d’ells investigat, a més de per els delictes anteriorment ressenyats, per un delicte de robatori amb violència.

Els fets es van produir el passat 4 d’agost, quan un grup de joves, després d’assistir a una disc-mòbil, van procedir a insultar a un altre menor per la seua orientació sexual, sostraient-li mitjançant violència i intimidació una bossa en l’interior de la qual es trobava el telèfon mòbil.

Posteriorment, van marxar a peu del lloc, trencant al seu pas els cristalls de fins a 6 vehicles que es trobaven estacionats, sostraient diferents efectes de l’interior d’aquests.

Després de més d’un mes d’investigació, els agents van aconseguir obtindre les imatges dels autors, podent d’aquesta manera identificar-los. Aquestes persones, totes dues de 15 anys d’edat, posseeixen nombrosos antecedents, trobant-se un d’ells ingressat en un Centre de Menors.

La investigació, que s’emmarca dins del Pla d’Actuació de la Guàrdia Civil davant els delictes d’odi i conductes que vulneren les normes legals sobre discriminació, ha comptat amb la col·laboració de l’Equip de Resposta als Delictes d’Odi (REDO), la Policia Local de Beniparrell i Albal, sent coordinada per la Fiscalia Delegada de Delictes d’Odi.