850 participants van córrer la 10K de Foios que es va disputar aquest diumenge, 18 de desembre

Gran èxit de participació en la IX edició de la 10K Arco de Foios per la Fibrosi Quística.

850 participants es van donar cita aquest diumenge, 18 de desembre, en la localitat de Foios per a formar part d’aquesta cursa solidària que va recaptar 5.403 €, que es destinaran a l’Associació per la Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana.

Esportivitat i solidaritat van ser els ingredients principals d’una cursa que, any rere any, es consolida. Organitzada per l’Ajuntament de Foios, a través de la Regidoria d’Esports, amb la col·laboració del Club d’Atletisme Gent de Foios, el speaker Tony Gil i l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana, la carrera donava el tret d’eixida a les 10.00 hores d’aquest diumenge.

En finalitzar, va ser el torn de les curses infantils en les quals van participar quasi 200 xiquets i xiquetes.

La regidora d’Esports, Mari Carmen Cabo, ha mostrat la seua satisfacció per “l’elevada participació, gràcies a la qual hem aconseguit recaptar 5.403 € per a ajudar a les persones que pateixen aquesta malaltia”, i ha volgut agrair, d’una banda, “la implicació de tots els veïns i veïnes que van eixir al carrer per a animar i gaudir de la festa; als padrins de la carrera, Blanca Ruiz i Serafín Zubiri; al grup de Música Tradicional Pepe Palau Foios i a l’Askampà per posar el toc musical; als patrocinadors, especialment a Válvulas Arco; i a tots els corredors i corredores”.

Així mateix, Cabo ha volgut posar en valor “l’impagable treball de les persones voluntàries, brigada d’obres, Policia Local, la brigada de neteja, al servei de guarderia i als massatgistes. I és que sense totes aquestes persones, la 10K no haguera sigut possible”.