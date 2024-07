La JONDE, conformada per els millors promeses instrumentistes nacionals. Interpretarà prestigioses peixos de música clàssica el divendres 19 de juliol als 20 hores a l’Auditori Municipal

L’Ajuntament de Cullera torna a programar grans cites musicals amb el concert de la prestigiosa Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), dirigida pel director Pablo González.

La cita serà el pròxim divendres 19 de juliol als 20.00 hores a l’Auditori Municipal, i els entrades poden aconseguir-s’a través del web agendacullera.com. A la Casa de la Cultura o en taquilla.

Aquesta excel·lent agrupació musical a dalt a Cullera per primera vegada en la seua gira d’estiu. Oferirà un concert de 90 minuts dividit en dues parts perquè els assistents puguen escortar la professionalitat i qualitat d’aquests joves músics.

El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha afirmat que «és tracta d’una oportunitat meravellosa. Per a conéixer, escortar i sentir als nostres joves músics, molts d’ells ja són present i els augura un brillant futur». Ha definit a la JONDE com «una dels institucions més prestigioses del nostre país. Dedicada a la formació i promoció de joves intèrprets de música clàssica i que a Cullera tindrem la sort de poder gaudir del seu talent i passió».

En aquesta línia, l’edil ha assegurat que aquest concert «no sols és una oportunitat per a gaudir d’una vetlada de música excepcional. Sinó també per a inspirar als joves de la nostra comunitat a seguir els seus somnis i explorar el seu potencial artístic», ha conclòs.

A la primera part interpretaren el ‘Concert per a violí n° 3 en si menor, op. 61 (1880)’ del compositor francés Camille Saint-Saëns, i sent solista Francisco Fullana.

Posteriorment serà el torn dels obres del pianista espanyol Isaac Albéniz. Representant la suite per a piano ‘Ibèria’, amb els peixos ‘Evocació’, ‘El Albaicín’, i ‘Triana’. Tancarà el concert la interpretació de la peça ‘Les entremaliadures de Till Eulenspiegel, op. 28 (TrV 171)’ del prestigiós compositor i director alemany Richard Strauss.



Totes els persones interessades a acudir poden adquirir els seues entrades a la Casa de la Cultura. En taquilla de l’Auditori Municipal el dia de l’esdeveniment o en www.agendacullera.com

Més sobre la JONDE

a Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), pertanyent a l’Institut Nacional dels Arts Escèniques i de la Música (INAEM, Ministeri de Cultura). Va ser creada en 1983 amb el propòsit de formar al més alt nivell a músics espanyols en l’etapa prèvia a l’exercici de la seua professió. El seu objectiu prioritari és el perfeccionament professional i artístic dels seus músics. A través de l’estudi i la pràctica del repertori universal simfònic i de cambra, per mitjà de la celebració de diverses trobades anuals.



Al llarg dels seus 40 anys de vida, la JONDE s’ha presentat en nombrosos auditoris i festivals espanyols. Com els Festivals Internacionals de Santander i Granada. El Festival de Música Religiosa a Conca, el Palau de la Música de València. En els temporades de l’Orquestra Nacional d’Espanya (ONE), l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). L’Orquestra Filharmònica de Gran Canària (OFGC) i en el cicle “Orquestres del Món” de Ibermúsica. Entre altres, així com a festivals internacionals de gran prestigi com el BBC Proms (Londres), Schleswig-Holstein Musik Festival (Salzau, Alemanya), Festival Young Euro Classic (Berlín), Robecco Zomerconzerten (Amsterdam), World Expo Hannover (Alemanya), Expo Lisboa ’98 (Portugal) i el Festival Kultursommer Nordhessen (Kassel, Alemanya).