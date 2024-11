La línia C-2 de Rodalies ja arriba fins a Alzira

Els trens de Rodalies de la línia C-2 ja arriben a Alzira. Després d’haver estat temporalment fora de servei per les condicions excepcionals causades per la DANA, l’estació de tren d’Alzira reobre les seues portes.

Així, s’ha recuperat un tram de via de 4 quilòmetres entre Carcaixent i Alzira, sumant un total de 226 quilòmetres de vies operatives a hores d’ara.

En la línia C-2, Renfe ha programat l’eixida d’un tren cada 60 minuts en el trajecte entre Moixent i Alzira en dies laborables, i cada dos hores dissabtes, diumenges i festius. En Alzira, els usuaris i usuàries realitzaran transbord a un autobús per continuar el viatge fins a la capital.

Important assenyalar que es manté la parada en l’estació d’autobusos d’Alzira, habilitada les darreres setmanes per connectar la capital de la Ribera Alta amb València. Per tant, l’autobús de València a Alzira farà parada tant en l’estació de busos com en Renfe i, de la mateixa manera, l’autobús cap a València des d’Alzira podrà agafar-se de qualsevol de les dos estacions.

També en la C-2 s’ha establert una nova parada d’autobús en Beniparrell, davant l’Ajuntament. En silla, a banda de l’estació de tren, hi haurà parada d’autobús en direcció a Alzira junt a l’hotel Alain i en direcció a València en la piscina coberta.

D’altra banda, en la línia C1 s’ha programat l’eixida d’un tren cada 30 minuts entre Gandia i Silla els dies laborables i cada hora dissabtes, diumenges i festius. Així mateix, s’estableix un servei d’autobús directe entre València i Silla cada 10 minuts en dies laborables i cada 20 dissabtes, diumenges i festius.

Pel que fa a les línies C-5 i C-6 funcionaran per ferrocarril en el seu horari habitual.

L’objectiu ara és reobrir les línies C1, C2 i C3 fins Aldaia abans de Nadal.