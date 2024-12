La Mancomunitat de la Ribera Alta acull la reunió final de coordinació del Projecte Europeu Erasmus+ AGILE

AGILE: “Ancient Games for Intergenerational Learning for Legality”

Un projecte intergeneracional per a la transmissió de valors a través dels esports i jocs tradicionals.

AGILE és una iniciativa europea que té com a objectiu fomentar la transmissió de valors mitjançant els jocs i esports tradicionals de les persones majors a les generacions joves i futures.

En aquest projecte han participat un total de 15 persones, 5 per entitat, representants dels socis dels països participants: Itàlia (Fattoria Pugliese Diffusa), Romania (Association Sport for All from Suceava) i Espanya (Mancomunitat de la Ribera Alta).

Objectiu de la reunió

L’objectiu principal de la trobada, celebrada a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, va ser la presentació oficial dels resultats finals i dels recursos generats al projecte. Entre els materials destacats es troben:

AGILE Podcasts: https://bit.ly/4gc44rM

https://bit.ly/4gc44rM AGILE Toolkit (Kit de ferramentes): https://bit.ly/49C4khy

Visites culturals i activitats esportives

Durant els primers dies de la trobada, les participants van tindre l’oportunitat de visitar el Museu de la Pilota, situat al municipi del Genovés, i aprofundir en la història i trajectòria de l’esport de la Pilota Valenciana. També es van dur a terme demostracions pràctiques de jocs tradicionals com el Pic i Maneta i esports com la Piragua, coneguda per la seua relació amb el famós “Descens del Xúquer”.

Les activitats, realitzades amb la col·laboració de l’IES Càrcer i el CEIP Pare Pere Gumilla, van implicar alumnat, persones majors, professorat i participants de diferents nacionalitats. Aquestes experiències van permetre viure de primera mà els jocs i esports tradicionals, fomentant la transmissió de valors entre generacions i països.

Participació de la comunitat esportiva i educativa

Amb una durada de 2 anys, el projecte AGILE ha comptat amb la col·laboració de centres educatius, institucions locals i associacions esportives de la Ribera Alta, com ara:

Scooter Club de piragüisme d’Algemesí

Colla de Pilotaris d’Algemesí

Club de Pilota Valenciana de Guadassuar

Associació Peu de la Creu d’Algemesí

Agraïments de la Mancomunitat

Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta, volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes les persones, centres educatius, professionals i associacions esportives per la seua implicació en aquest projecte.

També volem reconéixer la gran labor de coordinació dels nostres socis italians, Fattoria Pugliese Diffusa, així com la participació activa dels socis romanesos, AJSPT Suceava, en aquesta trobada tan especial.

Gràcies per fer-nos partícips d’un projecte tan enriquidor per a la joventut del nostre territori!