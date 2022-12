La Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta ofereix un catàleg digital del patrimoni de la comarca mitjançant Riberana. Riberana és el departament de la mancomunitat que ofereix el servici de digitalització de patrimoni natural i cultural de la ribera alta. Per este motiu, aquest departament s’encarrega de prendre imatges i digitalitzar els continguts dels bens culturals i naturals dels que disposa la comarca, com monuments o festes de rellevància, interès turístic o vulnerabilitat.

D’aquestes digitalitzacions, Riberana prepara una exposició al museu municipal d’alzira que tindrà lloc el pròxim dimecres. En ella, segons Txema Peláez president de la Mancomunitat, presentaran la digitalització de les 6 torres àrabs existents a la Ribera.

Un patrimoni material de la comarca repartit per diversos municipis de la ribera. Però la tasca de digitalització de riberana va més enllà.

Així mateix, i per facilitar a tot el món gaudir de l’experiència, inclouran una descripció en braille.

Una exposició serà itinerant, doncs els diferents ajuntaments on hi ha una de les 6 torres àrabs, han demanat poder oferir-la a la ciutadania que, en paraules de Peláez, moltes vegades passa per davant de les torres i els resta importància.

L’exposició romandrà al museu municipal d’Alzira durant els pròxims 6 mesos per a posteriorment canviar d’ubicació.

La inauguració de l’exposició de la digitalització i maquetació de les torres àrabs de la ribera tindrà lloc el pròxim dimecres pel matí