La Mancomunitat de l’Horta Sud col·labora amb en el repte solidari Camí a Madrid a benefici de la Federació Espanyola de Malalties Rares

Cinc corredors, la majoria Guàrdies Civils, acompanyats per l’atleta professional de carreres populars Natacha López recorreran els 400 quilòmetres que separen Alfafar i Madrid.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha col·laborat amb el repte solidari “Camí a Madrid” organitzat per l’associació benèfica Verge del Pilar de la Guàrdia Civil de Paiporta i a benefici de la Federació Espanyola de Malalties Rares. En cinc etapes, cinc corredors, acompanyats per l’atleta professional de carreres populars Natacha López, recorreran els 400 quilòmetres que separen Alfafar i Madrid.



El president de la Mancomunitat, José Francisco Cabanes, ha acompanyat als corredors aquest matí en l’eixida a Alfafar i ha felicitat a tots els integrants de l’expedició per la iniciativa. “Enhorabona per aquest repte, us desitge que la travessia siga tranquil·la i que es recapte el màxim possible per a la investigació de les malalties rares“, ha explicat. En l’acte d’eixida van ser presents també l’alcaldessa de Benetússer i vicepresidenta de la Mancomunitat Eva Sanz, l’alcalde d’Alfafar Juan Ramón Adsuara i el tinent d’alcalde del Ajuntament de Paiporta Vicent Ciscar.



Per a participar en la iniciativa, empreses, institucions o ciutadania poden apadrinar qualsevol dels 400 quilòmetres que separen Alfafar de Madrid a un preu de 10 euros per quilòmetre. En aquest cas, la Mancomunitat de l’Horta Sud assumeix els 22 quilòmetres del recorregut que transcorren per la comarca.

L’organització del repte ha disposat a través de les seues xarxes socials en Twitter i Facebook tota la informació per a poder participar apadrinant quilòmetres. A més, ha obert una fila 0 de participació a través del compte bancari ES95 0049 5309 1228 1608 3592 del Banc Santander.