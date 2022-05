La Mancomunitat de l’Horta Sud gestionarà una línia d’ajudes de 180.000 euros per a la digitalització i transformació ecològica de petites empreses de la comarca

La Mancomunitat de l’Horta Sud gestionarà una línia d’ajudes de 180.000 euros per a donar suport a la digitalització i la transformació ecològica d’empreses, autònoms i micro pimes de la comarca. Les ajudes s’emmarquen dins del projecte BETA finançat amb fons europeus Next Generation i que està duent a terme la Mancomunitat de l’Horta Sud juntament amb Pactem Horta Nord i València Activa.

Un total de 60 empreses de la comarca podrien beneficiar-se d’aquestes ajudes, de 3.000 euros per projecte, que finançaran xicotetes iniciatives de millora com el mesurament resultats, projectes de formació del personal o incorporació de joves i actuacions d’innovació de mercat o de transformació digital. Això sí, el 70% de les iniciatives hauran d’estar orientades a la transformació digital i l’economia verda.

L’objectiu d’aquest projecte, que compta amb la col·laboració de Labora, és el d’abordar la transició de les microempreses i els autònoms cap a una economia verda i digital. Es tracta d’un programa pilot innovador que està duent-se a terme, a més d’en la Comunitat Valenciana, a Extremadura i País Basc.

Les empreses interessades a posar en marxa alguna iniciativa de millora orientades a la transformació digital i economia verda poden posar-se en contacte amb el personal tècnic del Acord Territorial per l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud emplenant un xicotet qüestionari que trobaren en l’enllaç https://bit.ly/formularibeta

Incorporació al mercat de treball de 58 joves

Un altre dels eixos del projecte BETA que també treballarà la Mancomunitat de l’Horta Sud té com a objectiu la incorporació al mercat laboral de 58 joves de la comarca no universitaris i en situació de desocupació. Els joves hauran d’estar inscrits en el programa de garantia juvenil del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i la seua incorporació a les empreses no suposarà cap despesa per a les companyies que els contracten.

Els contractes seran per espai de sis mesos en què un d’ells es dedicarà a l’orientació laboral. La resta, els joves faran tasques pròpies dels llocs de treball amb els quals compte l’empresa receptora. Els joves rebran una compensació econòmica pel seu treball mentre que a les empreses no els suposarà cap cost ja que les incorporacions estan subvencionades al 100% i seran compatibles amb les ajudes a la digitalització i transformació ecològica.

El president de la Mancomunitat de l'Horta Sud José Francisco Cabanes ha agraït la confiança depositada per Labora i la Generalitat Valenciana en la Mancomunitat de l'Horta Sud per a la gestió d'aquestes ajudes que segur seran "una ajuda per al teixit empresarial de la comarca".