La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta la seua estratègia turística com a exemple de bones pràctiques davant polítics i experts europeus

El president de la Mancomunitat José Francisco Cabanes i el president de la comissió d’Assumptes Europeus de l’ens comarcal Batolomé Nofuentes van ser els encarregats de la presentació en un esdeveniment organitzat per Partenalia.

Torrent, 3 de maig 2022.- La Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat aquest matí la seua estratègia turística com a exemple de bones pràctiques en un esdeveniment organitzat per la plataforma europea Partenalia en la qual han participat experts en turisme i patrimoni monumental i polítics d’administracions intermèdies de diferents països d’Europa, entre els quals es trobaven diversos representants d’institucions europees.

El president de la Mancomunitat José Francisco Cabanes i el president de la comissió d’Assumptes Europeus de l’ens comarcal Batolomé Nofuentes van ser els encarregats de la presentació de l’estratègia comarcal en turisme. La intervenció va posar en valor la riquesa patrimonial de l’Horta Sud i el treball des de la Mancomunitat en l’elaboració d’un pla estratègic que marque el full de ruta per a convertir el turisme en un dels motors econòmics de la zona.

La presentació de l’estratègia turística s’ha emmarcat en un esdeveniment organitzat per Partenalia, xarxa europea d’entitats locals intermèdies, amb l’objectiu d’impulsar el turisme sostenible i el patrimoni monumental com a oportunitats de desenvolupament local. Durant la jornada s’han posat de manifestos els diversos programes europeus que financen aquestes iniciatives amb fons europeus i algunes bones pràctiques que en aquest sentit s’estan duent a terme en diversos territoris de la UE.

