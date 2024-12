La Mancomunitat de l’Horta Sud proposa canvis en la normativa d’algunes ajudes per la DANA

L’equip tècnic de l’àrea d’Empresa detecta algunes incompatibilitats i contacta amb el Govern i la Generalitat per a demanar que es modifiquen

L’equip tècnic de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que fa setmanes va iniciar l’assessorament a empreses i comerços per a tramitar les ajudes pels danys a causa de la DANA, ha detectat certes incompatibilitats en les subvencions que estan oferint les diverses administracions públiques i ha iniciat accions per a tractar que es modifiquen.

La primera d’elles es refereix a la “Línia d’ajudes directes a empreses i professionals especialment afectats per la DANA del 28 octubre de 2024”, que s’arreplega en el Reial decret llei 6/2024, de 5 de novembre. Un dels requisits per a accedir a ella, segons el primer text legal, era que “ha de constar en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors i haver presentat les autoliquidacions corresponents a l’exercici 2023 de l’IRPF amb activitats econòmiques declarades, en el cas dels treballadors autònoms, o de l’Impost de societats amb ingressos declarats, en el cas de les entitats amb personalitat jurídica pròpia”.

Aquesta redacció inicial deixava fora de les ajudes als negocis que s’hagueren creat en 2024. Per això, la Mancomunitat de l’Horta Sud va elevar una petició a la Delegació del Govern, des d’on es van realitzar els contactes pertinents amb el ministeri corresponent. Posteriorment, la Subdegelación del Govern va confirmar a la institució comarcal que s’anava a realitzar un modificat en la redacció, que ja està vigent en la mateixa convocatòria. De fet, al paràgraf inicial s’ha afegit “o, en el cas que s’hagueren donat d’alta en el citat cens en l’exercici 2024, que hagueren presentat qualsevol autoliquidació d’IVA o de pagaments fraccionats o retencions en l’exercici 2024 que estigueren obligats a presentar abans del 28 d’octubre”.

El segon problema fa referència a la possible incompatibilitat de les ajudes a negocis afectats per la DANA amb prestacions que té vigents la Generalitat Valenciana. Aquest és el cas de la RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, del director general de Labora, per la qual es van convocar per a l’exercici 2024 les subvencions destinades al foment de l’ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana (DOCV de data 13.05.2024). L’equip tècnic de la Mancomunitat alerta que, en l’article Catorzé, relatiu a “Obligacions de les persones beneficiàries”, s’estableix que “a més del que es disposa en l’article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l’activitat per compte propi i l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent durant almenys tres anys des de la data d’efectes de l’alta en aquest règim”.

La Mancomunitat de l’Horta Sud s’ha dirigit per escrit a la direcció general d’Ocupació i Formació de la Conselleria d’Educació, així com a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, per a proposar una modificació d’aquest requisit, de manera que les persones que hagen sigut receptores d’aquestes subvencions en 2024, de fins a 6.000 euros, no hagen de retornar-les si es veuen obligades a tancar el seu negoci per la gravetat dels danys i el volum de les pèrdues. “Aquest fet resultaria totalment inadmissible en les actuals condicions humanitàries, ja que València ha sigut declarada com a zona catastròfica després de la DANA”, s’indica en la carta.

Assistència a empreses en els polígons

D’altra banda, l’equip tècnic de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha mantingut en els últims dies diverses reunions de coordinació amb la Federació Valenciana de Polígons (Fepeval) per a millorar el servei de suport a les empreses. Fruit d’aquesta col·laboració, aquest dilluns, professionals de la Mancomunitat han acudit a assessorar negocis al polígon el Bony de Catarroja, a petició de l’agrupació empresarial local, i gràcies a una empresa d’aquest parc empresarial, que ha cedit les seues instal·lacions.