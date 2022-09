L’esdeveniment uneix l’esport, la salut i la solidaritat

L’esport i la solidaritat han unit una vegada més a la ciutadania de Massamagrell. En aquest cas, gràcies a la marxa RunCáncer organitzada per l’Associació Contra el Càncer de València i la Junta Local AECC Massamagrell.

L’esdeveniment esportiu es va celebrar ahir, diumenge 11 de setembre, a les 11 del matí, des de la porta del poliesportiu municipal, situat en l’avinguda Magdalena, i va recórrer un total de quatre quilòmetres pels carrers del municipi. Després de la marxa, sobre les 12 del migdia, hi havia preparada una exhibició de zumba a càrrec de Monia, del centre esportiu local Ballem amb Monia, en la qual van participar de forma totalment gratuïta les persones que van voler quedar-se en la meta per a continuar fent exercici per una bona causa.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, comenta que “és un esdeveniment que en el qual s’uneix l’esport, la salut i la solidaritat”, i que “un any més, tant l’Ajuntament com la ciutadania, l’ha recolzat per a contribuir amb l’Associació a València i donar suport a la lluita contra aquesta malaltia”.

Verónica Carrillo, presidenta de la Junta Local AECC Massamagrell, s’ha mostrat molt contenta amb el resultat obtingut i ha donat les gràcies “a totes les persones que han contribuït de l’una o l’altra manera en l’organització i en la col·laboració econòmica, aconseguint recaptar 1.264 euros en 316 dorsals venuts, 424 euros de la venda de samarretes (1€ de cadascuna de les en 424 samarretes venudes), i la resta de l’import total amb la venda d’articles solidaris. Tot això per a destinar-ho íntegrament a projectes d’investigació oncològica impulsats per l’Associació Contra el Càncer de València”.

En finalitzar la marxa i l’exhibició de zumba, els veïns i veïnes de Massamagrell van poder refrescar-se en la piscina municipal que, malgrat haver tancat la temporada uns dies abans, va aprofitar el bon estat de l’aigua per a reobrir per un dia i que la ciutadania poguera donar-se l’últim bany de l’estiu de manera gratuïta.