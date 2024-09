Alberic ja es prepara per a viure una nova edició de la Matinal Esportiva, una cita que servirà per a reunir este diumenge, 29 de setembre, els diferents clubs, associacions i establiments esportius del municipi al parc i l’avinguda Glorieta.

La jornada començarà a les 09:30 hores amb la possibilitat de participar en els diferents tallers que els clubs alberiquenys prepararan als seus estands, els quals s’estendran per tota l’avinguda Glorieta.

A més, el mateix parc comptarà amb la participació del Club de Patinatge Artístic d’Alberic, qui també oferirà a totes i tots els assistents l’exhibició de la seua disciplina.

Pel que fa als centres i clíniques vinculades a l’esport, la realitat virtual arriba a la fisioteràpia d’Alberic. Així, durant la Matinal Esportiva es mostrarà com esta nova tecnologia pot aplicar-se també al camp de la salut per a aconseguir els tractaments de rehabilitació més innovadors.

Des de les 10:00h i fins a les 12:30h, la pista central de l’esdeveniment (ubicada a l’entrada del parc) acollirà les exhibicions dels clubs de Taekwondo, Gimnàstica Rítmica, Kick Boxing i El Club de la Lluita, així com amb una classe de zumba a les 12:00h. A més, durant tot el matí se celebrarà un torneig de bàsquet 3×3 que permetrà la puntuació per al rànquing de la Federació Internacional de Bàsquet, el que farà possible disfrutar del millor bàsquet 3×3 de la Comunitat Valenciana al carrer d’Alberic.

L’Alcalde i Regidor d’Esports d’Alberic, Toño Carratalà, aprofitava per a convidar “tant a les veïnes i veïns d’Alberic com a qualsevol persona que vulga visitar-nos per a conéixer els nostres clubs i els nostres esports. Alberic és un poble esportista i bolcat amb els esportistes. Així ho demostren totes les agrupacions que participaran este diumenge en la Matinal Esportiva i les i els professionals dels gimnasos i les clíniques del nostre poble. Alberic és un referent esportiu, i este diumenge en farem gala”.