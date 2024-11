La ministra de Defensa destaca l’esforç de les Forces Armades en la gestió de la DANA a la Comunitat Valenciana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat el lloc de comandament de la UME a Loriguilla per rebre l’última hora sobre la situació i els treballs realitzats a la zona zero després de la devastadora DANA.

En la seua compareixença al Senat, Robles ha elogiat la resposta de les Forces Armades, que ha mobilitzat més de 8.600 militars i una gran varietat de recursos materials i humans en una operació d’emergència sense precedents al país.

La ministra ha subratllat que la resposta ha inclòs unitats de la UME, dels exèrcits de Terra, l’Aire i l’Espai, la Armada i la Guàrdia Reial, amb especialistes com enginyers sanitaris, pilots, controladors aeris i psicòlegs. També s’han utilitzat més de 2.000 vehicles, helicòpters i el “Buque Galicia”

Robles ha explicat que, des del nivell 2 de l’emergència, quasi un centenar de militars van començar a treballar immediatament en les tasques de neteja, extracció de fang, reconeixement de vies i edificis, i distribució d’aliments i aigua.

La ministra ha agraït la col·laboració amb els alcaldes afectats i ha reiterat que “les Forces Armades estaran el temps que siga necessari”, destacant l’eficàcia i professionalitat del desplegament. També ha denunciat l’expansió de falsedats que intenten desprestigiar l’actuació impecable dels militars, afirmant que “no hi ha espai per als bulos quan hi ha persones treballant per ajudar qui més ho necessita”.

Robles ha afirmat que l’operació ha sigut logísticament de primer nivell, destacant la ràpida activació de la UME des de les primeres hores i l’escalada en l’aportació d’efectius i materials a mesura que la situació ho exigia. Ha conclòs destacant l’orgull que representa tindre unes Forces Armades compromeses amb la població en situacions d’emergència tan complicades.