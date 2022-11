El pròxim 13 de desembre s’inaugurarà l’exposició ‘Prietas las Filas’ que repassarà el període de repressió i adoctrinament franquista

Catarroja, 23 de novembre de 2022. Aquest passat diumenge van començar, amb música, les Jornades de la Memòria, organitzades de manera conjunta per les regidories de Cultura, Comunicació i Territori. Es tracta d’una programació reivindicativa però al seu torn un exercici de perspectiva històrica en el qual, des de l’Ajuntament es vol mostrar d’on venim i el camí que s’ha hagut de recórrer per a arribar a la nostra actual democràcia, tot això des d’una perspectiva històrica i cultural.



“Fer memòria és fonamental per a saber d’on venim i no cometre els mateixos errors, per això des de l’equip de govern hem volgut donar un nou impuls a aquestes jornades que ens semblen fonamentals perquè tots recordem una part important de la nostra història que mai hauria de repetir-se. Enguany hem volgut donar un nou enfocament a les jornades de la memòria, potenciant la perspectiva històrica i arrelant-les amb el nostre poble, ja que, entre altres actuacions, exposarem la bandera repúblicana dedicada a Blasco Ibáñez que va onejar al març del 31 a Catarroja”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja



Així doncs, aquest diumenge va tindre lloc el primer dels actes de les ‘Jornades de la Memòria’ amb la representació de ‘D’amor i de guerra’ un concert de flauta, piano i percussió interpretat per Juana Guillem, Juanjo Guillem i Rubén Yessayán, en el Teatre Auditori.



La següent cita serà del 13 de desembre a l’11 de gener, en l’espai expositiu del TAC, amb l’exposició ‘Prietas las Filas’, cedida pel museu L’Etno de la Diputació de València. Aquesta mostra analitza a través dels objectes de la cultura material els mecanismes d’adoctrinament, propaganda, censura i repressió que van propiciar l’assumpció col·lectiva dels valors del règim, marcant cada acte de la vida quotidiana.

Finalment, el mes de gener la ciutadania podrà tornar a contemplar la bandera republicana dedicada a Blasco Ibáñez que va onejar a l’Ajuntament de Catarroja al març del 31. Una ensenya que ha sigut cedida pels seus propietaris i restaurada perquè lluïsca com el primer dia.