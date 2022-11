166 vots a favor, 157 en contra i 18 abstencions. Amb estes xifres s’ha aprovat la nova llei de l’esport al congrés dels diputats. Este fet provoca que la pilota valenciana, l’esport per referència del territori valencià, es reconega com a esport a tot l’estat espanyol

Un pas que este esport dona endavant. I es que els professionals que es dediquen a portar-lo a terme seran reconeguts com a esportistes d’èlit, fet que permetrà que els pilotaris i les pilotaries puguen competir en l’estranger, així com beneficiar-se de subvencions o beques per a que puguen compaginar els seus estudis

Una fita històrica que posa fi a una anomalia per a 3.700 jugadors federats i per als 108 clubs de tot el territori valencià

I es que amb este reconeixement la pilota valenciana dona un pas endavant, posant-li fi a una vella reivindicació d’una gran part de la societat. Perquè la pilota valenciana està integrada en l’ADN valencià, sent una identitat col·lectiva del poble