La Platja Can de Pinedo estendrà la seua obertura fins al 30 de setembre per a gaudir amb mascotes.

Els propietaris de gossos han de complir normes específiques per garantir una convivència respectuosa a la platja.

La Platja Can de Pinedo, un espai dedicat per a gaudir amb les mascotes a la platja, romandrà oberta fins al pròxim 30 de setembre. Així, les persones propietàries de gossos i altres animals de companyia podran continuar disfrutant d’aquest espai en horari de 9:30 a 19:30 h, sempre amb un ús responsable i respectuós.

Per a garantir una convivència adequada, l’ajuntament recorda que els gossos han d’estar controlats i subjectes dins de la zona senyalitzada en tot moment. També és important respectar la zona de pas de 6 metres des de la vora del mar i la zona específica habilitada per a mascotes. Els propietaris tenen l’obligació de recollir els excrements dels seus animals i dipositar-los en les papereres disponibles, així com de portar la documentació del gos en regla, incloent el passaport veterinari i la targeta d’identificació.

A més, es fa una crida a la responsabilitat per a no causar molèsties a la resta d’usuaris de la platja, garantint així una experiència agradable per a tots. Aquesta ampliació fins a finals de setembre ofereix més oportunitats per gaudir de la platja amb les mascotes en un entorn segur i preparat per a elles.