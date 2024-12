La Pobla de Farnals obri les inscripcions a la 10a edició de la seua Sant Silvestre

La Pobla de Farnals celebrarà divendres 27 de desembre la 10a edició de la seua tradicional Sant Silvestre

La prova solidària en favor de Càritas se celebrarà el pròxim 27 de desembre amb carreres infantils i una carrera absoluta

La Pobla de Farnals celebrarà divendres 27 de desembre la 10a edició de la seua tradicional Sant Silvestre, organitzada pel Club Esportiu La Pobla juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals.

Aquesta emblemàtica prova nadalenca obri les seues inscripcions gratuïtes a través de la plataforma Cronorunner, combinant esport, diversió i solidaritat.

La carrera absoluta de 5 quilòmetres, que arrancarà a les 18.30 hores, serà el punt culminant de la jornada i té un marcat caràcter solidari: cada participant haurà d’aportar un aliment no perible com a requisit per a arreplegar el seu dorsal. Tot el recaptat serà donat a Càritas, reforçant l’esperit nadalenc i comunitari de l’esdeveniment.

A més, s’atorgaran dos premis especials per a reconéixer la creativitat dels corredors: un a la disfressa de grup més original i un altre a la disfressa individual més original, afegint un toc festiu i divertit a la prova.

Carreres infantils

La jornada començarà amb les carreres infantils, programades per a les 17.00 hores, i estaran dividides en sis categories segons l’edat dels xiquets i xiquetes participants. Cada categoria recorrerà una distància adaptada:

• ‘Pre-Chupetín’: les persones nascudes en 2022-2023 correran 100 metres.

o Eixida: cantonada de la Casa de la Cultura (C/ de les Escoles 8A i Av. País Valencià).

• ‘Chupetín‘: els que es troben entre 2021-2022, realitzaran 150 metres.

o Eixida: Forn San José (Av. País Valencià, 84).

• Prebenjamí: per a les persones nascudes en 2018-2019, seran uns 250 metres.

o Eixida: Arc en la Plaça Sant Vicent Ferrer.

• Benjamí: els de 2016-2017, correran 500 metres.

o Eixida: Arc en la Plaça Sant Vicent Ferrer.

• Aleví: ací seran els i les nascudes en 2014-2015, realitzaran 750 metres.

o Eixida: Arc en la Plaça Sant Vicent Ferrer.

• Infantil: per als i les nascudes en 2012-2013, disputaran 1.000 metres.

o Eixida: Arc en la Plaça Sant Vicent Ferrer.

Després de finalitzar cada prova, s’entregaran els trofeus als primers classificats de cada categoria. A més, tots els xiquets i xiquetes participants podran gaudir d’un merescut berenar.

Recollida de dorsals

Els dorsals i la borsa del corredor podran retirar-se en la plaça Generalitat el dia de l’esdeveniment, en dos torns: de 12.00 a 14.00 hores i de 15.30 a 18.00 hores. Per a les carreres infantils, estaran disponibles fins a l’inici d’aquestes.