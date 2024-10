La Pobla de Farnals organitza la II edició del Xef Júnior 2024

El concurs de cuina està dirigit a xiquets i xiquetes d’entre 9 i 13 anys i se celebrarà al novembre en el restaurant ‘Huerto de Santa María’

L’Ajuntament de La Pobla de Farnals, a través de la seua regidoria d’Educació i l’Escola d’Adults, ha anunciat la celebració de la segona edició del concurs Xef Júnior La Pobla de Farnals 2024.



Aquesta activitat, destinada a xiquets i xiquetes d’entre 9 i 13 anys, es desenvoluparà en dues jornades: el divendres 8 i el diumenge 17 de novembre, en el restaurant ‘Huerto de Santa María’, al Puig.



La primera jornada, que tindrà lloc el 8 de novembre, inclourà una classe magistral on els xicotets aspirants a xefs rebran nocions bàsiques de cuina abans de posar a la feina. Durant aquesta sessió, els participants comptaran amb el suport dels xefs del restaurant.

El concurs pròpiament dit se celebrarà el 17 de novembre, quan els equips elaboraran un menú complet, compost per un primer i segon plat, a més d’unes postres, que serà avaluat per un jurat compost per representants de l’Ajuntament, professorat de l’escola d’hostaleria i turisme, IES Guillem d’Alcalà i xefs de reconegut prestigi en l’àmbit nacional.



El termini d’inscripció per a participar en aquesta iniciativa estarà obert fins al 4 de novembre a l’Escola d’Adults de La Pobla de Farnals, i serà gratuïta. A més, es disposarà de transport per als xiquets i xiquetes inscrits, amb eixida des de la piscina municipal els dies 8 i 17 de novembre.



La II edició del concurs Xef Júnior de La Pobla de Farnals 2024 ha sigut finançada pel Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables.





En 2023 va haver-hi 30 participants





La primera edició del Xef Júnior de La Pobla de Farnals, celebrada el novembre de 2023, va reunir 30 xiquets i xiquetes que van demostrar el seu talent culinari amb plats com a salmó en papillote, ensalada d’escalivada i flam. Els participants, sota la guia de xefs i professors de cuina, van treballar en equip per a presentar les seues creacions al jurat.



L’equip format per Nayade García Romero i Celia García Pancorbo es va emportar el primer premi, seguit de Marta Roca Tornal i Clara Villarrolla Tadeo en segon lloc, i María Sanz Tomás i Aaron Castells Jordá en el tercer lloc. A més dels premis formatius, tots els participants van rebre diplomes i un set d’utensilis de cuina.