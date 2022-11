L’homenatge se celebrarà dijous que ve, 17 de novembre, en el Centre Cultural

La Policia Local d’Alcàsser està de celebració. I és que, enguany, compleixen 50 anys al servei de la ciutadania. Per això, no només han sigut presents amb un estand propi en l’última edició de la Fira Comercial i Gastronòmica ‘Sabers i Sabors’ per a donar a conéixer el seu treball, sinó que, a més, ha organitzat diferents activitats commemoratives que culminaran amb una gala homenatge que se celebrarà, aquest dijous 17 de novembre, a les 19.30 hores al Centre Cultural d’Alcàsser.

Un homenatge on es reconeixerà a diferents policies per les actuacions realitzades durant aquest any. A més, es realitzarà un esment especial tant a l’anterior subdelegat del Govern a València, José Roberto González Cachorro, pel seu lideratge durant la pandèmia; com als antics alcaldes de la localitat que han fet possible que el cos de la Policia Local d’Alcàsser celebre, hui, el seu 50 aniversari.

A l’homenatge assistirà l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, que ha posat en valor «la gran labor que exerceixen diàriament tots els agents que formen part de la Policia Local d’Alcàsser per a garantir la seguretat ciutadana». En aquest sentit, ha assenyalat que «des de l’Ajuntament continuarem treballant per a dotar-los de més recursos que els faciliten el seu treball».

Per part seua, el cap de la Policia Local d’Alcàsser, Fulgencio Torres, ha destacat que «encara que els mitjans tècnics han anat evolucionant al llarg de tots aquests anys, la qual cosa no ha canviat és el principi de servei que té aquest col·lectiu municipal basat en la proximitat amb la ciutadania i en la implicació per a la resolució de les problemàtiques del dia a dia».

A l’acte estan convidats, a més, de la corporació municipal i alcaldes de la comarca; el secretari autonòmic d’Emergències, José María Ángel; el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes; caps de Policia i altres col·lectius policials, així com agents ja jubilats; representants de la Policia Autonòmica; el cap del parc de Bombers de la Diputació de València; i alts càrrecs de la Guàrdia Civil de la comarca.