L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Ministeri de l’Interior per a augmentar la coordinació entre tots dos cossos de seguretat



Gràcies a l’acord es compartirà informació per a afrontar millor les diferents problemàtiques existents en aquest àmbit

La coordinació en matèria de seguretat entre la Policia Local d’Almussafes i la Guàrdia Civil augmentarà a partir d’ara gràcies a la subscripció d’un conveni entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament. Entre altres qüestions, el text estableix que es facilitarà l’intercanvi d’informació i la posada en marxa de programes d’actuació per a afrontar les problemàtiques existents.

“La coordinació és vital per a garantir la seguretat de la ciutadania i amb aquest conveni fem un pas molt significatiu en aquest sentit”, assegura el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. Precisament hui dimecres 16 de febrer l’alcalde, Toni González, el regidor d’aquesta àrea, Jaime Wic, el tinent de la Guàrdia Civil del lloc d’Almussafes, Israel Neira, i l’intendent de la Policia Local, Ernesto Serrano, s’han reunit per a abordar l’aplicació de l’acord.



La Corporació Municipal d’Almussafes va aprovar en el ple ordinari del passat mes de gener la subscripció d’un conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior amb l’objectiu de desenvolupar i aplicar determinades mesures per a reforçar la col·laboració i coordinació entre la Guàrdia Civil i la Policia Local de la població en matèria de seguretat ciutadana.



Segons l’acord, la Direcció General de la Guàrdia Civil traslladarà a l’Ajuntament les dades estadístiques mensuals relatives a l’activitat policial i delictiva, amb detall dels aspectes que puga determinar la Junta Local de Seguretat. Així mateix, amb caràcter anual es facilitarà a aquest mateix organisme un resum sobre l’evolució de la delinqüència en el municipi.



Al seu torn, l’Ajuntament es compromet a facilitar a la Zona, Comandància o unitat territorial de la Guàrdia Civil la informació d’interés policial de què dispose i subministrarà els plans i suports informàtics actualitzats del sistema digitalitzat de cartografia municipal, així com informació actualitzada sobre adreces, telèfons, horaris i règim de funcionament dels serveis socials i assistencials, cases i centres d’acolliment existents que puguen col·laborar en l’auxili a les víctimes de violència de gènere, menors en situació de desemparament i dones que desitgen abandonar l’exercici de la prostitució.



Fins ara ja utilitzàvem fórmules de col·laboració entre la Guàrdia Civil i la Policia Local, però amb aquest acord els avanços seran substancials”, subratlla el regidor de Serguridad Ciutadana, Jaime Wic, qui destaca que s’incrementarà la col·laboració entre dependències policials, constituint-se la reguarda i la caserna en oficines receptores i de tràmits dels assumptes que els incumbisquen.

L’edil aclareix, això sí, que el conveni no suposa la cessió ni modificació de les competències que legalment tenen atribuïdes cadascuna de les parts.



Hui dimecres, 16 de febrer, l’alcalde, Toni González, l’edil de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, el tinent de la Guàrdia Civil del lloc d’Almussafes, Israel Neira, i l’intendent de la Policia Local, Ernesto Serrano, s’han reunit a la casa consistorial per a concretar l’aplicació d’aquest conveni, que estableix que la Junta Local de Seguretat elaborarà, en el termini de sis mesos, un Pla Local de Seguretat en el qual es recullen les problemàtiques de seguretat existents en el municipi, s’establisquen els objectius i es dissenyen els Programes d’Actuació que s’estimen necessaris per a afrontar-les millor.

Una vegada a l’any s’avaluarà el treball i els assoliments aconseguits en el marc d’aquest conveni, que també obri les portes a la constitució de taules o grups de treball que contribuïsquen a la detecció i assessorament sobre necessitats socials relacionades amb la seguretat ciutadana.



Bancs de dades

Amb aquest pacte també s’habilitaran les fórmules necessàries per a facilitar l’accés i consulta per part dels respectius cossos policials als bancs de dades policials sobre requisitòries judicials i persones desaparegudes, així com vehicles sostrets i objectes d’interés policial. Finalment, es propiciarà la integració en els serveis d’urgència 112, instal·lant-se un sistema tècnic d’operacions que permeta la transferència de telefonades a les Sales del 062 i el 092.

En aquest sentit, totes dues institucions han assumit els compromisos d’intercomunicar aquestes sales per a permetre el desviament de cridades i l’intercanvi automatitzat de registres i d’utilitzar freqüències conjuntes en determinades comunicacions policials per a l’establiment de dispositius específics o extraordinaris en els quals intervinguen, de manera coordinada, la Guàrdia Civil i la Policia Local.

