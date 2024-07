La Policia Local de Mislata incorpora nous vehicles elèctrics i drons de videovigilància

Al costat de la implantació de patrulles de proximitat, la instal·lació de càmeres de vigilància de trànsit i l’increment de la plantilla de la Policia Local,

Mesures més destacades del nou programa en matèria de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Mislata

L’Ajuntament de Mislata, i la seua regidoria de Seguretat Ciutadana, van anunciar el mes d’abril passat unes mesures addicionals per a incrementar la seguretat ciutadana en tots els barris, així com les accions i els mitjans de les unitats de policia de proximitat, posades en marxa des de llavors. Tot, amb l’objectiu de garantir el benestar i la tranquil·litat de la ciutadania.

Hui han presentat els nous vehicles elèctrics que reforcen una flota cada vegada més enèrgicament eficient. En concret, han incorporat 3 cotxes,1 furgoneta d’atestats, 1 vehicle especialitzat per a la unitat de VioGen i 3 bicicletes, que s’han incorporat als vehicles i motocicletes elèctriques ja existents. També s’han presentat els drons de vigilància aèria per a determinades zones i durant la celebració de grans esdeveniments, per a reforçar la seguretat de tota la ciutadania.

Segons afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “continuem treballant perquè Mislata continue estant entre les ciutats més segures d’Espanya. Ens hem convertit en una ciutat que lidera programes de seguretat ciutadana i innova amb mesures que reforcen la protecció i la prevenció”.

El paquet de mesures anunciades en el programa es completarà amb l’augment de la plantilla del cos de Policia Local, que en l’actualitat ja cobreix més del 80% de la plantilla de personal. El pròxim procés selectiu incorporarà 14 agents nous en plantilla. I al seu torn, pròximament també s’implantarà un programa de videovigilància, amb la instal·lació de càmeres de vigilància del trànsit i de seguretat en les vies principals i en altres zones concretes segons les necessitats del municipi i dels barris.

Des del departament de Seguretat Ciutadana, s’està preparant també un programa de vol perquè, en les pròximes setmanes, es puguen sobrevolar amb els drons hui presentats els diferents barris del municipi, en horari diürn i nocturn, concretament en places o en punts de màxima concentració, així com en zones d’aparcament de vehicles, per a reforçar la seguretat de tota la ciutadania. Aquest nou sistema s’utilitzarà la setmana vinent en el macroconcert de ‘Los40 Summer Live’, que se celebrarà dijous que ve en la Plaça Major i en el qual s’espera la concentració de milers de persones.